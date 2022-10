Những thông tin đáng chú ý:

- Trận El Clasico đầu tiên trong mùa giải diễn ra tại sân Bernabeu, nơi Barcelona từng thắng 4-0 ở cuối mùa trước. Đã qua rồi kỷ nguyên Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, nhưng với những điều rất riêng, Siêu kinh điển luôn có nhiều chi tiết để giữ cho sức nóng được duy trì.

Real Madrid vs Barcelona.

Bernabeu sẽ chứng kiến những cuộc đối đầu thú vị, từ các lão tướng cho đến dàn sao trẻ tài năng cần thể hiện khả năng của mình ở một trận cầu lớn. Karim Benzema đấu Robert Lewandowski, Luka Modric đọ tài Sergio Busquets, Aurelien Tchouameni đấu Pedri – Gavi, Vincius Junior so tầm ảnh hưởng với Ansu Fati, hay Federico Valverde và Rodrygo Goes so sánh Raphinha và Ousmane Dembele…

- Barcelona lúc này giống như "kẻ 2 mặt", bởi trong khi nhợt nhạt tại Champions League, họ đang có 7 trận thắng liên tiếp ở La Liga, trong đó có 6 trận liền giữ sạch lưới. Dẫu vậy, nếu đánh giá kỹ hơn, ngay cả ở Liga, Cule cũng thi đấu rất nhọc nhằn ở 2 trận gần nhất – đều thắng với tỷ số 1-0 trước Mallorca và Celta Vigo.

- Real Madrid đang có sự ổn định trong lối chơi ở cả 2 mặt trận. Benzema có thể chưa trở lại phong độ cao nhưng vẫn có những nhân tố khác tỏa sáng. Các cựu binh của họ vẫn miệt mài cày ải và giữ phong độ, những nhân tố trẻ - cả cũ lẫn mới, cũng chơi rất tốt và đương nhiên, trạng thái tinh thần rất ổn.

- 5 trận El Clasico gần nhất, Real Madrid thắng 2, còn Barcelona thắng 3.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Barcelona

Link xem trực tiếp Real Madrid vs Barcelona: