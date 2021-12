Xem trực tiếp Real Madrid vs Atletico Madrid trên kênh nào? (3h ngày 13/12)

Vào cuối tuần mà bóng đá châu Âu thiếu những trận đấu lớn, derby Madrid là tâm điểm của ngày Chủ nhật. Real Madrid và Atletico Madrid đá trận lượt đi tại La Liga 2021-22 trên sân Bernabeu khi cách biệt điểm số đã lên tới 10.

Với phong độ không ổn định, nhà ĐKVĐ Atletico đã sớm thấy mình bị bỏ lại phía sau cùng khả năng rất cao không thể bảo vệ thành công danh hiệu. Nếu muốn níu kéo hy vọng, Los Rojiblancos buộc phải thắng ở Bernabeu.

Real Madrid vs Atletico Madrid.

Mùa giải này, đã có 3 đội rời sân Bernabeu với ít nhất 1 điểm trong tay. Rất thú vị là ngoài Villarreal được cho là mạnh, Real Madrid để mất điểm trước 2 đối thủ không cùng đẳng cấp là Sheriff Tiraspol (Champions League), Osasuna (La Liga).

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, 2 trong số 3 trận đấu đó nằm trong giai đoạn Real Madrid không thắng 3 trận (hòa Villarreal, thua Sheriff và Espanyol) từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, chỉ là cuộc khủng hoảng mini của thầy trò HLV Carlo Ancelotti. Ngay sau đó, với quãng nghỉ dành cho các ĐTQG, HLV người Italia đã xử lý tình hình, để từ đó tăng tốc nhanh ở cả 2 mặt trận.

Trong 12 trận kể từ sau trận thua Espanyol, Real Madrid chỉ 1 lần để Osasuna cầm hòa, còn lại, Karim Benzema và các đồng đội thắng 11 trận, trong đó có 3 điểm trước Barcelona, Sevilla, Athletic Bilbao, Real Sociedad (Liga) và Inter Milan (Champions League).

Các trụ cột ở 2 đầu sân của đội bóng Hoàng gia vẫn có phong độ cao. Thibaut Courtois cứu thua nhiều tình huống tưởng như sẽ là bàn thắng cho các đối thủ, trong khi Benzema, Vinicius Junior "nổ súng" đều đặn. Trong khi đó, bộ ba tiền vệ Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos vẫn cho thấy đẳng cấp của mình để dù Ancelotti có muốn thì cơ hội cho các cầu thủ trẻ chen chân vào cũng rất khó.

Nhưng điều Ancelotti làm được mang đến sự khác biệt so với thời Zinedine Zidane là phát huy vai trò của các cầu thủ dự bị. Marco Asensio vẫn mang đến những tuyệt phẩm nhưng thành công nhất có lẽ là Luka Jovic.

Cách cầu thủ người Serbia thể hiện khác nhiều so với giai đoạn trước và đúng vào thời điểm Benzema chấn thương, chân sút 23 tuổi có trận đấu tốt trước Sociedad - 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. Anh cũng đã chơi tốt ở trận đấu với Inter hồi giữa tuần để rất có thể sẽ được xếp đá chính ở trận derby này nếu Benzema chưa sẵn sàng 100%.

Benzema đã trở lại đội hình cùng cái tên đáng chú ý khác là Gareth Bale đã bình phục chấn thương. Eden Hazard, Isco Alarcon cũng ở đó, để thấy Real Madrid lúc này đang có chiều sâu đội hình rất ấn tượng.

Ngược lại, Atletico của Diego Simeone mùa giải này thể hiện bộ mặt bất ổn. Tất nhiên là họ vẫn giữ tinh thần chiến đấu ở mức cao, nhưng kết quả không ổn định. Tính từ đầu mùa, Atletico chỉ có 2 lần giữ cho số trận thắng ở con số 2 trận liên tiếp, trong khi không thắng 2 trận liên tiếp là 3 lần.

Thế nên, trong khi mới may mắn thoát hiểm ở Champions League sau trận đấu "điên rồ" trên sân Porto, Atletico bị đẩy xuống vị trí thứ 4 tại La Liga và đã kém Real Madrid 10 điểm. Thắng ở Bernabeu, họ sẽ chiếm vị trí thứ 3 của Real Betis và thu hẹp khoảng cách với Sevilla, nhưng thắng ở Bernabeu không dễ như hồi tháng 9 nữa.

Lần gần nhất Atletico thắng ở Bernabeu là năm 2016 với bàn thắng duy nhất của Antoine Griezmann. Sau 2 năm ở Barcelona, Griezmann đã trở lại Atletico nhưng giới chuyên môn cho rằng, anh là lý do khiến HLV Simeone phải thay đổi chiến thuật, kéo theo sự bất ổn.

Đêm nay, quyết tâm vẫn ở mức cao, nhưng Atletico sẽ mất đi khá nhiều sức mạnh, sự chắc chắn và độ tinh quái khi Luis Suarez, Kieran Trippier, Stefan Savic vắng mặt vì chấn thương. Simeone sẽ lấy số đông ở hàng tiền vệ cùng tinh thần máu lửa của Marcos Llorente, Rodrigo de Paul, Thomas Lemar để bù đắp cho việc không giành được quyền kiểm soát bóng.

Atletico vẫn sắc sảo trong phản công, nhưng như đã nói, Real Madrid của thời điểm này đang là cỗ máy khó cản.

Câu hỏi mà nhiều NHM quan tâm lúc này là trận derby Madrid giữa Real Madrid vs Atletico Madrid ở vòng 17 La Liga sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh sóng nào tại Việt Nam? Được biết, trận derby Madrid giữa Real Madrid vs Atletico Madrid sẽ diễn ra vào lúc 3h ngày 13/12 và được phát sóng trực tiếp trên ON FOOTBALL và SSPORT.