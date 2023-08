Xem trực tiếp Serie A, Bundesliga mùa giải 2023/2024 trên kênh nào?

Rạng sáng 19/8, giải vô địch quốc gia Đức - Bundesliga 2023/2024 chính thức khởi tranh và tâm điểm chú ý của người hâm mộ vẫn sẽ dành cho cuộc đua đến chiếc đĩa bạc giữa Bayern Munich, Dortmund. Trong khi đó, tại Serie A ĐKVĐ Napoli, AC Milan, Inter và "Bà đầm già" Juventus tạo nên cuộc đua "tứ mã" đến Scudetto mùa giải 2023/2024. VTVcab phát sóng trực tiếp trọn vẹn Bundesliga, Serie A trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab.



Bundesliga 2023/2024: Bayern Munich, Dortmund đua vô địch

Mùa trước, một Bayern Munich bất ổn vẫn có thể vô địch Bundesliga. Chất lượng nhân sự vượt trội cộng thêm những đầu tư mạnh mẽ ở mùa hè này, trừ khi tự làm khó chính mình, Harry Kane và các đồng đội hoàn toàn có khả năng bảo vệ ngôi vương. Nhưng chắc chắn mục tiêu chính của Bayern Munich sẽ là Champions League chứ không chỉ đơn giản là Bundesliga.

Sự phân cách về tài chính giữa "Hùm xám" xứ Bavaria và phần còn lại Bundesliga ngày càng lớn, tiêu biểu là sự kiện họ mua Harry Kane với giá 100 triệu bảng. Kim Min-jae với mức giá 50 triệu euro từ Napoli là một sự bổ sung cần thiết để gia tăng sức mạnh nơi hàng thủ. Chấn thương của Manuel Neuer khiến thủ thành này có lẽ không thể thi đấu cho tới năm 2024 cũng không đáng ngại, khi Bayern Munich vẫn còn Sven Ulreich nơi khung gỗ. Vấn đề còn lại là phải xem Thomas Tuchel có phát huy được tài năng hay không, triết lý bóng đá của vị huấn luyện viên này có phù hợp với Bayern Munich hay không, ông có lấy được sự tin phục và ủng hộ của các ngôi sao tại Bayern Munich hay không… nữa mà thôi.

Trong khi đó, Dortmund vẫn tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc mua rẻ, bán đắt. Họ đã bán ngôi sao có giá trị nhất trong đội hình là Jude Bellingham với giá hơn 100 triệu euro cho Real Madrid. Còn lại, Borussia Dortmund sẽ đưa về những cái tên "ngon bổ rẻ" như Ramy Bensebaini, Marcel Sabitzer… và chi hơn 60 triệu euro đầu vào Felix Nmecha và Edson Alvarez… phục vụ mục tiêu chinh phục chiếc đĩa bạc.

Serie A 2023/24: Kịch tính cuộc đua tranh Scudetto

Đương kim vô địch Napoli sẽ khởi đầu cho hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chuyến hành quân đến làm khách của Frosinone. Bên cạnh đó, một số cặp đấu đáng chú ý khách như Bologna - Milan, Udinese - Juventus hay Inter - Monza.

Mùa giải 2022/2023 có thể xem là mùa giải thành công của bóng đá Ý, khi Napoli, AC Milan, Inter Milan, Lazio, Juventus, AS Roma đã tạo nên một cuộc đua vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Ngoài ra, việc có 3 câu lạc bộ thuộc Serie A lọt vào chung kết của các cúp châu Âu là Champions League, Europa League và Europa Conference League, cũng

đã cho thấy chất lượng của giải đấu này đã ngày càng nâng cao, đã tạo nên những tiếng nói thực sự có chất lượng ở những giải đấu hàng đầu.

Sau mùa giải thất bại, Juventus được kỳ vọng sẽ trở lại cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua vô địch. "Lão Bà" đã mua đứt Arkadiusz Milik từ Marseille, Timonthy Weah đến từ Lille. Trong khi đó, AC Milan là đội đang tỏ ra sẵn sàng nhất cho mùa giải mới khi mang về Samuel Chukwueze (Villarreal), Christian Pulisic (Chelsea). Sau mùa bóng vào tới chung kết Champions League được đánh giá là ngoài sức tưởng tượng, Inter đã buộc phải bước vào mùa Hè "thay máu" rầm rộ. Nổi bật nhất trong số này là thủ môn Andre Onana sang MU với giá 52,5 triệu euro. Điều khiến Interista vẫn có thể yên tâm vào mùa bóng này chính là việc Simone Inzaghi vẫn tại vị trên băng ghế chỉ đạo. Tài năng của Inzaghi đã được thể hiện rõ ràng sau hành trình họ vào tới trận đấu cuối cùng của Champions League mùa trước.

Trong khi đó, giới chuyên môn đánh giá cao khả năng bảo vệ thành công ngôi vô địch của Napoli bởi việc 'giữ chân' được Victor Osimhen và Khvicha Kvaratskhelia ở lại sân Diego Armando Maradona. Bộ đôi đã tạo ra tới 52 pha lập công (38 bàn, 14 kiến tạo) tại Serie A mùa vừa qua.

Khán giả có thể theo dõi Bundesliga và Serie A mùa giải 2023/24 trên các hệ sinh thái thể thao của VTVcab, ON Plus và ON.