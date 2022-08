Xem trực tiếp U16 Việt Nam vs U16 Thái Lan trên kênh nào?

Trận thua ngược 1-2 trước U16 Indonesia ở lượt cuối vòng bảng U16 Đông Nam Á 2022 khiến U16 Việt Nam chỉ đứng nhì bảng chung cuộc. Theo điều lệ giải, chỉ 3 đội đứng nhất 3 bảng A, B, C cùng đội nhì có thành tích tốt nhất mới giành quyền lọt vào bán kết. Do đó, trong 2 ngày mùng 7 và 8 sau đó, U16 Việt Nam phải chờ đợi diễn biến của bảng B và C. Và như một chiếc lò xo bị nén lại lâu ngày, các cầu thủ U16 Việt Nam đã vỡ òa trong niềm vui sung sướng khi vượt qua hai đội nhì bảng là U16 Lào và U16 Malaysia (cùng có được 5 điểm chung cuộc) để giành quyền đi tiếp.

U16 Việt Nam vs U16 Thái Lan.

"Chết hụt thì thường sống dai", việc vượt qua cửa tử để góp mặt ở vòng bán kết đem đến tinh thần hung phấn cao độ cho cầu thủ U16 Việt Nam. Bên cạnh góc độ về tâm lý, đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng không hề có ý định buông xuôi và chờ đợi vào vận may trong việc giành quyền đi tiếp. Trong hai ngày chờ đợi diễn biến bảng B và C, U16 Việt Nam vẫn tiến hành hoạt động chuyên môn bình thường.

Ngày 7/8, toàn bộ cầu thủ U16 Việt Nam theo dõi trực tiếp trận đấu giữa U16 Thái Lan và U16 Timor Leste. Đấy cũng là 1 trong 3 trận mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn liên tục dự khán để đánh giá đội bóng trẻ xứ chùa vàng. Ngày 8/8, U16 Việt Nam tiến hành mổ băng U16 Thái Lan trước khi ra sân tập luyện trong buổi chiều cùng ngày.

Sự chủ động về mặt chuẩn bị giúp cho U16 Việt Nam không chỉ rút ra được những bài học quan trọng về mặt chuyên môn, sau những sai số gặp phải ở thất bại 1-2 trước U16 Indonesia mà họ còn có một tâm thế sẵn sàng về mặt thể lực, phong độ cho trận đấu với người Thái. Một lợi thế với U16 Việt Nam so với U16 Thái Lan là việc được nghỉ nhiều hơn 1 ngày. Thêm vào đó, U16 Việt Nam cũng đã trở nên quen thuộc với khung tập luyện và thi đấu 15h00 - 17h00. Điều này hẳn nhiên sẽ hậu thuẫn U16 Việt Nam trong trận bán kết diễn ra vào lúc 15h30 chiều 10/8 với U16 Thái Lan.

Xem trực tiếp U16 Việt Nam vs U16Thái Lan trên kênh nào?

Trận U16 Việt Nam vs U16Thái Lan diễn ra lúc 15h30 tối nay không được trực tiếp trên truyền hình Việt Nam. Vậy nên, 30 phút trước giờ bóng lăn, Dân Việt sẽ cập nhật link xem trực tiếp tới độc giả thông qua các nguồn từ Indonesia.

https://www.vidio.com/categories/340-aff-u16