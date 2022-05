Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Malaysia ở kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Malaysia

Vào lúc 19h ngày 19/5, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng trước đối thủ U23 Malaysia trong khuôn khổ vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 tại SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). Trong khi đó U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Indonesia tại SVĐ Thiên Trường lúc 16h. Vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh ON Football và app ON, ON Sports TV của VTVcab. Nhân dịp này VTVcab ưu đãi lớn trên toàn quốc, trang bị miễn phí đầu thu HD và thiết bị internet cùng nhiều quà tặng giá trị khác từ nay đến 31/5.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Malaysia trên VTVcab.

Trận hòa như thua của U23 Malaysia trước U23 Campuchia khiến Malaysia không thể giành ngôi đầu, qua đó phải di chuyển lên Việt Trì để gặp U23 Việt Nam ở trận bán kết. U23 Malaysia rõ ràng sẽ gặp nhiều bất lợi hơn bởi đây là nơi thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu suốt vòng bảng.

Các cầu thủ trẻ của Malaysia có sự chênh lệch khá lớn giữa đội hình chính và đội dự bị, trận hòa 2-2 trước U23 Campuchia đã chỉ ra rất rõ điều đó. Nhìn chung, hàng thủ của U23 Malaysia không quá mạnh, tuy nhiên nếu tập trung tử thủ, khả năng cao U23 Malaysia sẽ vô hiệu hóa được các chân sút của U23 Việt Nam. Theo truyền thông Malaysia thì thầy trò HLV Brad Maloney sẽ tạo nên bất ngờ trước U23 Việt Nam trong trận tranh vé vào chung kết.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Park Hang-seo chắn chắn sẽ sử dụng những quân bài tốt nhất mà mình có trong tay. Với lối chơi đã được định hình, bộ khung cũng như sự vận hành chiến thuật đang giúp cho U23 Việt Nam trở thành một đối thủ khó bị đánh bại. Hơn thế nữa, HLV Park Hang Seo đang hơn Brad Maloney khi có trong tay những ngôi sao như Hùng Dũng, Hoàng Đức để có thể cầm trịch, sáng tạo và giải quyết trận đấu.

Trước trận bán kết, BLV Quang Huy đánh giá cao vai trò dẫn dắt của tiền vệ Hoàng Đức - Quả bóng vàng Việt Nam 2021: "Trận gặp U23 Malaysia, Hoàng Đức sẽ lần đầu tiên ghi bàn tại SEA Games và đội tuyển của chúng ta sẽ giành chiến thắng 2 – 0". Đồng quan điểm với BLV Quang Huy, nhà báo Anh Ngọc cũng dự đoán U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 2 -0. Trong khi đó, BLV Quang Tùng dự đoán U23 Việt Nam sẽ thắng 1 – 0 và giành quyền vào chơi trận chung kết tại Mỹ Đình.

Trận bán kết lại sẽ là màn đụng độ giữa được đánh giá "đồng cân, đồng lạng" U23 Thái Lan và U23 Indonesia. Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Polking không ngần ngại đánh giá cao U23 Indonesia có tăng cường nhiều hảo thủ và trên băng ghế huấn luyện là nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm Shin Tae-yong người Hàn Quốc vừa nắm tuyển quê nhà tham dự vòng chung kết World Cup 2018. Còn HLV Shin Tea-yong cho biết đối thủ lớn nhất của đội tuyển U23 Indonesia không phải là Thái Lan hay Việt Nam mà chính là cách các học trò của ông thích nghi với mặt sân và thời tiết.