Vô địch đã khó nhưng bảo vệ chức vô địch còn khó hơn nhiều. Đây là thông điệp mà HLV Park Hang-seo đã gửi tới các tuyển thủ Việt Nam trước trận mở màn AFF Cup 2020. Dễ hiểu thôi bởi ĐT Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách nhà ĐKVĐ. Vị thế ấy mang lại nhiều áp lực vô hình dù trên lý thuyết, đoàn quân của HLV Park đang được đánh giá cao nhất khu vực.

Xem trực tiếp Việt Nam vs Lào trên kênh nào?

Vấn đề thứ 2 của ĐT Việt Nam là áp lực tinh thần bởi từ khá lâu rồi đoàn quân chưa biết mùi chiến thắng. Lần gần nhất thầy trò Park Hang-seo ca khúc khải hoàn là trận thắng Malaysia 2-1 thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á hồi tháng 6. Kể từ sau đó, đội tuyển đã trải qua liên tiếp 7 thất bại.

Đây là kết quả không hẳn gây thất vọng bởi ĐT Việt Nam không tránh khỏi thất bại khi phải đối đầu những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Dù vậy, nó vẫn gây ra áp lực lớn về tinh thần. Trận mở màn gặp Lào vào 19h30 tối nay là cơ hội tốt để thầy trò Park Hang-seo tìm lại cảm hứng cho hành trình bảo vệ ngai vàng AFF Cup.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, không nhiều đội tuyển có sự chuẩn bị tốt hơn Việt Nam. Từ tháng 9 tới nay, thầy trò Park Hang-seo đã tham dự 6 trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 với trải nghiệm rất khắc nghiệt. Dù toàn thua nhưng đoàn quân áo đỏ đã để lại ít nhiều dấu ấn về lối chơi và tinh thần. Quan trọng hơn cả, những trải nghiệm này đã giúp ĐT Việt Nam trui rèn bản lĩnh. Khi trở lại sân chơi khu vực, thầy trò Park Hang-seo được kì vọng sẽ bùng nổ như chiếc lò xo lâu ngày bị nén chặt.

Với vị thế rất lớn, ĐT Việt Nam sáng cửa vào bán kết dù nằm cùng bảng với 2 đối thủ là Malaysia và Indonesia. Trong quá khứ, đoàn quân áo đỏ thường xuyên gặp khó khăn khi đối đầu 2 đội bóng này. Nhưng hiện tại, đội bóng của HLV Park đang ở thế cửa trên. Điều đó thể hiện rõ ở vòng loại thứ 2 khi họ đã giành trọn 12 điểm trong 4 màn đụng độ Malaysia và Indonesia.

Mặc dù vậy, ĐT Việt Nam không thể chủ quan ở vòng bảng bởi trong vị thế nhà ĐKVĐ, chúng ta trở thành đích ngắm của mọi đối thủ. Tất cả đều muốn thể hiện mình trước ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Vì vậy, ở trận mở màn với Lào tối nay, ngoài mục tiêu 3 điểm, thầy trò Park Hang-seo cần ghi nhiều bàn thắng nhất có thể để phòng rủi ro về sau.

Mang tới Singapore 29 cầu thủ, HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể chia làm 2 đội hình với sự chênh lệch không đáng kể. Nhưng với tính chất của trận ra quân, chiến lược gia người Hàn có khả năng sẽ tung ra sân đội hình tốt nhất ở trận đấu tối nay. Việt Nam không chỉ cần 3 điểm mà còn muốn lấy lại cảm hứng cho tất cả các vị trí.

So với giải đấu cách đây 3 năm, ĐT Việt Nam có nhiều mất mát đáng tiếc về nhân sự như Văn Lâm, Văn Hậu, Trọng Hoàng hay Hùng Dũng. Dù vậy, trong tay HLV Park Hang-seo vẫn sở hữu đội hình rất mạnh với nhiều lựa chọn chất lượng. Rất khó để Lào tạo nên bất ngờ ở trận đấu tối nay.

Câu hỏi mà không ít NHM bóng đá Việt Nam quan tâm là trận Việt Nam vs Lào sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh nào. Được biết, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) có bản quyền phát sóng tất cả các trận đấu tại AFF Cup 2020 và trận Việt Nam vs Lào sẽ được trực tiếp trên VTV6 vào lúc 19h30 tối nay. Ngoài ra, NHM cũng có thể theo dõi trận Việt Nam vs Lào trên các ứng dụng của VTVcab như Onme hoặc On Sport+.

