Xem xét truy cứu hình sự vụ vận chuyển hơn 100 nghìn sản phẩm giả nhãn Unilever

Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chuyển giao hồ sơ tang vật, phương tiện và giấy tờ đang tạm giữ cho Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự vụ việc có dấu hiệu tội phạm.



Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 3 đã bắt giữ 114.384 đơn vị sản phẩm giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam. Trị giá lô hàng gần 238 triệu đồng.

Các thùng hàng chứa sản phẩm giả mạo nhãn Unilever

Trước đó, vào ngày 23/3/2023, qua tiếp nhận thông tin đường dây nóng, tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Đội Quản lý thị trường số 3 đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Trị tiến hành dừng và khám phương tiện vận tải mang biển kiểm soát số 37H-04XXX do ông L.V.Q.H, trú tại tỉnh Đắk Lắk điều khiển và chủ phương tiện là ông T.X.C, trú tại tỉnh Nghệ An.

Kết quả khám, Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện trên phương tiện có vận chuyển 114.384 đơn vị sản phẩm chứa trong 42 thùng hàng gồm kem đánh răng, dầu gội dầu, dầu xả là hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam. Qua lời khai của chủ phương tiện vận tải, số hàng hóa trên nhận từ bãi hàng tại Hà Nội của người không rõ danh tính gửi vào tỉnh Đắk Lắk.

Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và kết luận trưng cầu giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị, Đội Quản lý thị trường số 3 đủ cơ sở để khẳng định lô hàng bắt giữ trên là hàng giả.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, Đội Quản lý thị trường số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện và giấy tờ cho Công an huyện Vĩnh Linh để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.