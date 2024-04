Xét xử ông Đỗ Hữu Ca: Công an Hải Phòng và nhiều cơ quan xin giảm án cho cựu thiếu tướng

Sáng 10/4, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo, trong đó có ông Đỗ Hữu Ca cựu Thiếu tướng, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 35 tỷ đồng.



Ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng tại phiên tòa.

Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, khoảng 7 giờ 50 xe ô tô chuyên dụng của công an dẫn giải ông Đỗ Hữu Ca và các bị cáo đến tòa và nhanh chóng được đưa vào phòng xử án.

Tại tòa, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng tóc bạc trắng, dáng vẻ tiều tụy và gầy hơn rất nhiều so với thời điểm trước khi bị bắt. Do bị đau chân, chủ tọa phiên toà đồng ý cho ông Ca được phép ngồi nghe khi Viện kiểm sát công bố cáo trạng.

Sau khi kết thúc công bố cáo trạng, chủ toạ phiên toà cho biết, trước khi phiên toà diễn ra, tòa đã nhận được nhiều đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Đỗ Hữu Ca.

Trong đó, có nhiều cơ quan nơi ông Đỗ Hữu Ca từng công tác và địa phương nơi cựu tướng công an sinh sống như Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Kênh Giang (quê nhà ông Ca), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên, Hội Luật gia TP Hải Phòng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hải Phòng, Công an TP.Hải Phòng và nhiều tổ chức cấp thôn, xã khác có nguyện vọng xin giảm án cho ông Đỗ Hữu Ca.

Trong đơn gửi đến tòa của Công an TP.Hải Phòng có nội dung: "Ông Đỗ Hữu Ca là người đã trưởng thành và phát triển trong ngành Công an TP.Hải Phòng. Trong thời gian còn làm việc, ông là người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo, có ý thức rèn luyện cấp dưới, được cán bộ, chiến sỹ quý mến.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn ông làm Giám đốc Công an, đơn vị Công an TP.Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tích như: Triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự… được nhân dân yêu quý và tin tưởng".

Trong đơn, Công an TP.Hải Phòng cũng liệt kê ông Đỗ Hữu Ca đã được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen của Thủ tướng, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng… Khi nghỉ hưu, ông Ca cũng luôn dành thời gian quan tâm, đóng góp ý kiến để phát triển lực lượng, tận tình giúp đỡ các cán bộ chiến sỹ. Từ đó Công an Hải Phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông Đỗ Hữu Ca.

Trình bày cáo trạng sáng cùng ngày, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, ngoài tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần thì ông Đỗ Hữu Ca được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: Có nhiều bằng khen, thành tích trong quá trình công tác; đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng ông Đước.

Quang cảnh phiên tòa.





Các bị cáo trong vụ xét xử ông Đỗ Hữu Ca đã nộp lại gần 41 tỷ đồng

Cũng trong phiên tòa sáng 10/4, sau khi thẩm tra lý lịch các bị can, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã công bố bản cáo trạng dài gần 40 trang, tóm tắt quá trình, hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo.

Trong quá trình điều tra vụ án có một số bị can đã nộp hoặc tác động gia đình nộp một phần tiền khắc phục hậu quả gồm: Đỗ Hữu Ca nộp 35 tỷ đồng, Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh mỗi bị can nộp 1,7 tỷ đồng, Hà Thị Trang và Đỗ Thị Đua mỗi bị can nộp 300 triệu đồng; Vũ Ngọc Tủ nộp 500 triệu đồng; Chu Thị Thu Hiền nộp 400 triệu đồng, Nguyễn Đình Đương nộp 196 triệu đồng, Đỗ Thanh Hoài nộp 166 triệu đồng, Hà Thị Bích Nhàn nộp 200 triệu đồng.

Bị cáo Đặng Khắc Thành nộp 55 triệu đồng và Ngô Văn Tuyên nộp 30 triệu đồng. Tổng cộng số tiền là hơn 40,5 tỷ đồng. Số tiền này hiện đã chuyển vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để quản lý trong thời gian chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện HĐXX cho biết, căn cứ vào hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, các bị can Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh đã phạm vào các tội: "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", và tội " Đưa hối lộ" quy định tại các điểm: b, d, đ, e khoản 2 Điều 203 và khoản 4, Điều 364 Bộ luật hình sự. Đỗ Hữu Ca đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự; Các bị can Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài đã phạm vào tội: "Nhận hối lộ", quy định tại các điểm c, đ khoản 2 Điều 354 Bộ luật hình sự; Các bị can Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn phạm vào tội: "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", quy định tại các điểm: b, d, đ,e khoản 2 Điều 203 Bộ luật hình sự. Các bị can Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú đã phạm vào tội "Trốn thuế", quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự. Bị can Chu Thị Thu Hiền phạm vào tội "Trốn thuế", quy định tại điểm b,d khoản 2, Điều 200 Bộ luật hình sự. Các bị can Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên phạm vào tội "Trốn thuế", quy định tại khoản 1, Điều 200 Bộ luật hình sự.