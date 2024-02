Cận cảnh 2 ngôi biệt thự “khủng”của gia đình cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Theo hồ sơ vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tách riêng để xác minh khối tài sản lớn thu được tại nơi ở của cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.

Quá trình khám xét nơi ở của cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, cơ quan chức năng phát hiện trên 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ, trang sức…

Theo đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Ca tại hai địa chỉ gồm: số nhà 24/18D Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An và căn nhà tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

PV Dân Việt ghi lại một số hình ảnh 2 căn biệt thự "khủng" của gia đình cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nằm ở xã Kênh Giang (Thủy Nguyên, Hải Phòng) và đường Lê Hồng Phong (phường Đằng Lâm, quận Hải An).

Cổng vào hoàng tráng của ngôi biệt thự khủng của gia đình cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nằm ở xã Kênh Giang (Thủy Nguyên, Hải Phòng). Ảnh Nguyễn Đại.

Khu đất của gia đình cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nằm ở xã Kênh Giang (Thủy Nguyên, Hải Phòng) có diện tích rất rộng. Ảnh Nguyễn Đại.