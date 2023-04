Xét xử vụ sới bạc “khủng” ở TP.HCM: Bị cáo cầm đầu khai gì?

Trước đó, TAND TP.HCM từng trả hồ điều tra bổ sung do bị cáo Trần Văn Nghĩa ra đầu thú. Quá trình điều tra, Nghĩa khai quen biết với Nguyễn Tấn Lâm (thường gọi là "Tụt hoặc Tuột", hiện đã bỏ trốn), là người có mối quan hệ với cơ quan chức năng và nhận tiền bảo kê cho hoạt động đánh bạc trên địa bàn quận 6. Lâm đã thuê Nghĩa đến thu tiền tại sòng bạc của Thành vào tháng 3/2020. Sau đó Nghĩa thuê em vợ đến giám sát sòng bạc và báo cáo lại cho mình. Cùng thời điểm trên, Thành cũng liên hệ và đưa tiền nhờ Lâm đứng ra bảo kê cho sới bạc.

Cáo trạng của vụ án này quy kết, đối với một số cán bộ công an (hiện công tác tại Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 6, Công an các phường 1, 2, 3 thuộc quận 6, TP.HCM), Thành khai đã trực tiếp tạo mối quan hệ tiền, quà để được tạo điều kiện thuận lợi hoặc bỏ lơ, không kiểm tra, báo cáo về hoạt động của sòng bạc.