Nhà đầu tư mua trái phiếu buổi trưa, buổi tối nghe tin Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt

Sáng 19/3, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh) Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm.

Trong vụ án, ngoài ông Dũng thì con trai ông này là Đỗ Hoàng Việt – Phó Tổng Giám đốc Tài chính Công ty Tân Hoàng Minh cũng vướng lao lý.

Việt và bố bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Danh sách các bị hại được trình chiếu tại toà. Ảnh: Nguyễn Chương

Cơ quan truy tố cáo buộc, do gặp khó khăn về tài chính, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, trong thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị can đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty (Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung điện Mùa Đông) phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Chị H phải bế cả con trai còn bé ra Hà Nội để tham dự phiên tòa xử Chủ tịch Công ty Tân Hoàng Minh và đồng phạm. Ảnh: Nguyễn Chương

Công ty Tân Hoàng Minh đã huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư với tổng số tiền là hơn 8,6 nghìn tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành.

Hôm nay TP.Hà Nội mưa lớn nhưng cả nghìn bị hại từ khắp các địa phương đã lục tục đến tòa từ sớm. Chị C (tên nhân vật đã được thay đổi, quê Nghệ An) – một bị hại trong vụ lừa đảo cũng là một trong số đó.

Trong 6.630 bị hại, có rất nhiều người đã bỏ hàng tỷ đồng để mua trái phiếu của Công ty Tân Hoàng Minh. Ảnh: Nguyễn Chương

Chia sẻ với Dân Việt, nhà đầu tư này cho biết, chị bỏ hàng trăm triệu để mua trái phiếu "Cung điện mùa đông". Tuy nhiên trớ trêu thay, chị vừa mua buổi trưa thì đến tối nghe tin cơ quan điều tra đã bắt giữ ông Đỗ Anh Dũng.

Là bị hại trong vụ án, do nhà xa nên từ 9 giờ 30 đêm qua, chị cùng với một nhóm bị hại ở Nghệ An đã bắt tàu hỏa ra Hà Nội để tham dự phiên toà. Ngay từ 5 giờ sáng nay, chị cùng các nhà đầu tư khác đã bắt đầu chuẩn bị các thủ tục, giấy tờ để vào toà. Ước mong của chị C bây giờ là chỉ muốn lấy lại được tiền.

Do số lượng bị hại rất đông, lên đến hàng nghìn người, Hội đồng xét xử đã bố trí một rạp lớn để các bị hại ngồi theo dõi phiên xét xử.

Một bị hại khác là chị H (Nghệ An) cũng là người cùng nhóm di chuyển với chị C từ Nghệ An ra bằng tàu hoả. Chuyến đi Hà Nội lần này do nhà neo người nên chị phải đưa cả con trai 2 tuổi theo. 2 mẹ con bồng bế nhau ra Hà Nội để tham dự phiên tòa trong vụ án lừa đảo mà chính chị cũng là 1 bị hại.

Chị H đã bỏ hơn 100 triệu để mua trái phiếu của Công ty Tân Hoàng Minh, và cũng như chị C, chị H rất mong muốn được lấy lại số tiền mà mình đã đầu tư.

Với ông Định (80 tuổi, Tây Hồ, TP.Hà Nội) – một bị hại khác - cũng có mặt tại tòa từ khá sớm. Cụ ông chia sẻ, hai vợ chồng tích góp được một số tiền để mua trái phiếu Công ty Tân Hoàng Minh với hy vọng có một khoản để an dưỡng tuổi già. Tuy nhiên mới chỉ nhận lãi được một đến 2 lần thì vụ án xảy ra, Chủ tịch Công ty Tân Hoàng Minh bị bắt.

Còn bà Hà (TP.Hà Nội) thì chia sẻ, bà được nhân viên tư vấn của một ngân hàng giới thiệu nên mua trái phiếu của Công ty Tân Hoàng Minh vì thời điểm đó lãi suất ngân hàng thấp.

Lúc đó bà được giới thiệu rằng Công ty Tân Hoàng Minh là một doanh nghiệp đang hoạt động rất tốt, các tài sản của Công ty Tân Hoàng Minh hiện hữu trong xã hội rất uy tín, vì vậy bà đã tin và bỏ 1 tỷ đồng mua trái phiếu của công ty này.

Tuy nhiên chuẩn bị đến hạn nhận lãi thì phía công ty thông báo không thể thanh khoản được, điều này đã khiến bà bị sốc. Mong muốn của bà Hà lúc này cũng như các bị hại khác, rằng họ sớm nhận lại được số tiền đã đầu tư mua trái phiếu.