Xót thương đám tang thanh niên nghèo bị tử vong do 2 lần bị tai nạn giao thông

Hai lần bị xe cán

Nhìn khuôn mặt khắc khổ của bà Nguyễn Thị Hai (62 tuổi, mẹ anh Nhí) đứng bên cỗ quan tài chưa có ảnh thờ của người con xấu số đặt trong căn lều che tạm ở ngoài bãi đất trống ở đường số 4, phường Trường Thạnh, chúng tôi không khỏi xót xa cho một phận người.

Bà Hai ngậm ngùi kể lại: "Thằng Nhí năm nay 31 tuổi, là con út trong 4 người con của vợ chồng tôi. Anh chị nó đã có gia đình riêng hết rồi, còn thằng Nhí tính khù khờ nên đến khi chết vẫn chưa có người yêu. Nó khờ bởi năm 23 tuổi từ dưới quê lên Sài Gòn làm phụ hồ. Trong lúc chạy xe máy từ công trình về nhà, nó bị xe tải cán chấn thương sọ não. Trong lúc bà con xung quanh hiện trường lo đưa nó vào bệnh viện cấp cứu thì tài xế và chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy mất nên đến giờ vẫn chưa tìm được. Gia đình bán hết tài sản ở quê gom góp được hơn 100 triệu mới cứu được mạng nó nhưng hộp sọ còn gửi ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho đến hôm nay vẫn chưa có tiền ráp lại…".

Bà Nguyễn Thị Hai bên quan tài người con xấu số. Ảnh Bùi Phụ

Giọng bà hai nghẹn lại hồi lâu mới nói lại được: "Từ ngày không có hộp sọ, tính tình thằng Nhí thay đổi rồi khù khờ hơn những đứa trẻ. Dẫu thế nhưng nó vẫn biết tìm việc làm thuê để kiếm tiền đem về cho tôi mua gạo ăn hàng ngày. Tối Rằm (26/4), Nhí đi xe gắn máy và có nói đi làm thêm phụ hồ ở công trình xây dựng đề nghỉ bù lễ 30/4 sắp tới. Nhưng cả đêm không thấy về tôi rất lo lắng, rồi ngờ trưa 27/4, gia đình nhận được hung tin từ công an thông báo lên bệnh viện nhận thi thể nó về…"

Nói đến đây, giọng bà Hai nghẹn thêm lần nữa rồi ngồi lặng thinh trước quan tài anh Nhí.

Chết trong nhà không có tiền

Anh Nguyễn Quỳnh Phếnh, anh rể anh Nhí cho biết, sau khi nhận được hung tin từ công an TP Dĩ An (Bình Dương), gia đình cấp tốc chạy lên Bệnh viện TP Dĩ An làm thủ tục nhận thi thể Nhí. Lúc này một phần thi thể Nhí không còn nguyên vẹn. Do trong người Nhí không có giấy tờ nên phải gần 20g sau công an mới tìm được số điện thoại của người thân để thông báo.





Cũng theo lời anh Phếnh, sau khi nhận thi thể Nhí về, trong nhà không còn một đồng nào. Nhiều bà con lao động nghèo ở cùng khu xóm trọ hay tin liền vận động gom góp mua quan tài cho Nhí. Do nhà trọ quá hẹp, nên gia đình xin chủ một bãi đất trống phía trước để đặt quan tài Nhí chờ đến ngày đi hỏa táng chứ không có tiền đưa về quê.

Cảnh đám tang anh Nhí ở bãi đất trống khiến ai đi ngang cũng xót thương. Ảnh Bùi Phụ

Anh Trương Quang Sơn, người hàng xóm cùng ở dãy nhà trọ với anh Nhí cho biết, từ hôm qua đến giờ anh bỏ công ăn việc làm để đi vận động gom góp tiền lo đám tang của Nhí. " Bà con trong xóm trọ ai cũng đóng góp với tấm lòng "lá lành đùm lá rách". Rất may là một chủ quán ăn đến tìm hiểu và "cho ứng" 30 triệu đồng để làm chi phí đám tang. Sáng nay tôi đi phóng hình anh Nhí để có hình đặt trước quan tài nhưng chắc phải trưa mới xong…", anh Sơn nói.

Ông Ngô Văn Đực, cha anh Nhí(62 tuổi làm phụ hồ), cho biết gia đình ông quê ở ấp An Nghiệp, xã An Mỹ, huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng. Dù là gốc nông dân nhưng gia đình ông bao đời chỉ biết đi làm thuê kiếm sống. Do hạn hán, và mùa màng thất thu, hơn 5 năm qua, gia đình ông dắt díu nhau lên đây ở trọ, đi làm thuê kiếm sống cho đến hôm nay…

Đại diện Tổ dân phố Ích Thạnh, phường Trường Thạnh cho biết, anh Nhí đã ở trọ nhiều năm qua tại địa phương. Tánh tình anh Nhí khù khờ, nhưng sống thật thà, được bà con ở trọ thương mến. Sau khi hay tin, Tổ cũng đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình…

Sáng 28/4, trao đổi với PV Báo NTNN/ Dân Việt, một lãnh đạo Đội CSGT Công an TP Dĩ An(Bình Dương) xác nhận có vụ TNGT chết người như trên xảy ra ở đường Nguyễn Xiển, TP Dĩ An vào khuya 26/4. Do tài xế và phương tiện gây tai nạn đã bỏ trốn nên các cơ quan chức năng đang trích xuất camera để điều tra làm rõ vụ việc…