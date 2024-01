Xuân Bắc và Tự Long ngủ vạ vật ở hậu trường ghi hình chương trình "12 con giáp"

NSND Tự Long: 12 con giáp năm nay rất hay và ý nghĩa

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Tự Long đăng tải hình ảnh anh cùng NSND Xuân Bắc tại hậu trường ghi hình chương trình 12 con giáp. Trong bức hình, cả hai cùng tranh thủ chợp mắt trên ghế, sau thời gian làm việc bận rộn.

Nghệ sĩ Tự Long viết: "Năm nay, tôi và Xuân Bắc không có bức hình nào chụp chung, may mà có hình ảnh này. Chương trình 12 con giáp năm nay rất hay và ý nghĩa, trong đó nêu bật giá trị của tinh thần Việt. Bản sắc và tinh hoa của dân tộc sẽ mãi được gìn giữ và trường tồn cho dù cuộc sống có nhiều thay đổi".

Hình ảnh NSND Tự Long và NSND Xuân Bắc tranh thủ ngủ trong hậu trường. (Ảnh: FBNV)

12 con giáp là một chương trình Tết thường niên của VTV mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây là chương trình trò chuyện xen lẫn biểu diễn nghệ thuật, với khách mời là những nhân vật nổi tiếng có tuổi đại diện cho 12 con giáp. Qua những câu chuyện, chia sẻ của họ, người xem sẽ cùng nhìn lại một năm đã qua và hướng đến một năm mới nhiều hi vọng. Chương trình được phát sóng vào tối mùng 1 Tết (từ năm 2012 đến năm 2016) và tối mùng 3 Tết (từ năm 2017 đến nay) trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Kể từ năm 2014, chương trình luôn có sự xuất hiện của "cụ ông" Xuân Bắc và "cụ bà" Tự Long trong vai trò cùng dẫn dắt chương trình với MC chính. Cả hai thường có những màn đối đáp hài hước, thú vị, tạo tiếng cười cho khán giả.

Sân khấu rực rỡ của chương trình "12 con giáp" năm 2024. (Ảnh: FBNV)

Năm nay, 12 con giáp do MC Công Tố "cầm trịch". Trong một clip do kênh YouTube VTV Show đăng tải mới đây, các nghệ sĩ tiết lộ chương trình năm 2024 có chủ đề về ẩm thực. Tại hậu trường có sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi tiếng trong năm qua như ca sĩ Bùi Lan Hương, Đức Phúc, Tăng Duy Tân, hoa hậu Đoàn Thiên Ân, quán quân Vietnam Idol Hà An Huy, MC Khánh Vy... Sân khấu của 12 con giáp được thiết kế như một ngày hội làng với màu đỏ chủ đạo, tại đó, có khoảng hơn 300 người tham dự, bao gồm cả ê-kíp sản xuất và khán giả.

Không chỉ xuất hiện tại 12 con giáp, hai nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long cũng sẽ xuất hiện trong chương trình Táo Quân, phát sóng vào đêm Giao thừa Tết Giáp Thìn 2024. Clip nghệ sĩ Tự Long dạy nghệ sĩ Xuân Bắc hát chèo trong lúc tập luyện cho Táo quân được đăng tải trước đó cũng thu hút tới hơn 200.000 lượt người xem trên mạng xã hội YouTube, với nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả.