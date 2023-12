"Xuân tình nguyện": Sưởi ấm vùng biên cương

Thương lắm Phá Thoóng

Bản Phá Thoóng là một trong 4 bản giáp biên đặc biệt khó khăn của xã Mường Và, huyện Sốp Cộp. Từ trung tâm xã về Phá Thoóng khoảng 25km thế nhưng cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ vì con đường đến Pá Vai ngoằn nghèo, vắt qua những triền núi, đôi khi lại chênh vênh khi một bên là vực thẳm, 1 bên là núi cao như trêu ngươi. Cho đến giờ, đồng bào dân tộc Mông vẫn giữ phong tục tập quán lạc hậu, trình độ dân trí thấp. Tập quán canh tác của người dân vẫn lạc hậu, nặng tính tự cấp vì thế đời sống kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Cả bản có 70 hộ dân với gần 400 nhân khẩu thì trên 90% gia đình thuộc hộ nghèo.

Ban Tổ chức Xuân tình nguyện tặng quà nhân dân bản Phá Thoóng.

Những lần đi địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) rất trăn trở với những hoàn cảnh khó khăn ở Phá Thoóng. Có những gia đình không đủ gạo ăn và quần áo mặc, bữa ăn có khi chỉ có cơm trắng với miếng cá khô hoặc nồi canh rau. Đặc biệt, vào mùa đông, do ở địa hình cao nên thời tiết ở Phá Thoóng rất khắc nghiệt, nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 6-10 độ C. Thương nhất vẫn là những em nhỏ hằng ngày tới trường với chiếc áo mỏng, sờn rách, nhìn các em ngồi run rẩy với đôi chân trần, nhiều em đã bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn,... Vào những ngày mưa rét, các thầy cô giáo phải đốt lửa cho học sinh sưởi ấm. Ai đến Phá Thoóng chứng kiến những cảnh này đều không tránh khỏi xúc động và thương xót.



Với suy nghĩ nằm lòng "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", thời gian qua, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã đồng hành với người dân ở Phá Thoóng bằng những mô hình cây, con giống mới nhằm cải thiện đời sống kinh tế cho bà con; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, mở lớp học xóa mù (năm 2021) để nâng cao dân trí. Ngày cuối năm, những người lính Biên phòng mong muốn mang một cái Tết đầm ấm đến với bà con dân bản Phá Thoóng với thông điệp "không ai bị bỏ lại phía sau" vậy nên đã rất tích cực trong việc đồng hành, phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Mường Và tổ chức Chương trình "Xuân tình nguyện". Ai cũng hiểu rằng, chương trình này sẽ giúp các hộ gia đình có thêm lương thực, nhu yếu phẩm những ngày Tết, giúp các em học sinh có quần áo, tất ấm, đồ dùng học tập để đến trường. Mùa xuân tình nguyện ở Phá Thoóng năm nay sẽ phải ấm áp, no đủ hơn năm trước.

Đoàn viên thanh niên xã Mường Và và Đồn Biên phòng Nậm Lạnh sửa đường nội bản Phá Thoóng.

Ấm áp mùa đông biên cương

"Xuân tình nguyện" là chương trình thiện nguyện của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh; Đội sản xuất số 2 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 326) và đoàn viên, thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Mường Và, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mường Và, Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ Sơn La và nhà tài trợ Công ty TNHH MTV TM và DV Văn hóa Minh Long. Sau khi khảo sát, các đơn vị thống nhất sẽ tổ chức tặng quà các gia đình khó khăn, học sinh, thầy cô giáo ở điểm trường, sửa sang lại đường trong bản để tạo cảnh quan mới mẻ, phấn khởi từ đó người dân có thêm hy vọng, động lực để bắt đầu cho một năm mới.

Ban Tổ chức Xuân tình nguyện tặng quà học sinh điểm trường Phá Thoóng

Sáng hôm ấy, khi sương vẫn còn giăng kín lối đi, mây mù vẫn che khuất đỉnh núi, những người lính, thanh niên tình nguyện đi xe, chở theo chăn ấm, quần áo, gạo, mì tôm, dầu ăn, mắm muối... cứ thế leo ngược những con dốc dựng đứng. Chỉ hơn 20km thế nhưng cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mọi người mới đến được Phá Thoóng. Hôm nay là ngày vui nên từ cụ già đến các em nhỏ đều tập trung từ sớm để đón đoàn.



Chương trình đã trao tặng 71 suất quà cho 71 hộ dân (mỗi phần gồm 10kg gạo, chăn, 1 bộ quần áo ấm, dầu ăn, mì chính, muối, 1 thùng mì tôm). Mọi người cũng tranh thủ ghé vào các gian hàng "0 đồng" để lựa chọn quần áo, giầy dép. Mặc dù chỉ là những bộ quần áo, đôi dép đã qua sử dụng (nhưng vẫn lành lặn, được giặt sạch sẽ) thế nhưng mùa đông Phá Thoóng lạnh lắm, thêm một tấm áo sẽ ấm hơn…

Có lẽ, người vui nhất bản Phá Thoóng hôm nay là anh Vàng A Xay. Nhiều năm rồi, anh Vàng A Xay ở cùng với mẹ già, hoàn cảnh lại khó khăn nên chắt chiu mãi mới đủ tiền để sửa sang căn nhà đã cũ nát. Thế nhưng, anh vẫn thiếu khoản tiền thuê người dỡ nhà cũ lấy khung rồi chuyển ra vị trí mới. Biết chuyện, Ban Tổ chức Chương trình "Xuân tình nguyện" đã đặt vấn đề giúp đỡ anh Xay để công việc triển khai sớm, điều đó có nghĩa là mùa xuân này hai mẹ con anh Xay sẽ được ở trong căn nhà mới vững chắc hơn. Mỗi người góp 1 tay, căn nhà cũ nhanh chóng được tháo dỡ, lấy phần khung để đưa ra vị trí mới. Những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên mỗi gương mặt, ướt đẫm áo thế mà sao ai cũng cười tươi, vui vẻ.

Các đoàn viên, thanh niên tháo dỡ và di chuyển khung nhà cho gia đình anh Vàng A Xay

Chương trình "Xuân tình nguyện" cũng tặng gần 100 học sinh điểm trường Phá Thoóng áo ấm, cặp sách, sách, vở, bút, dép, tất, kẹo bánh… Có lẽ, chẳng có gì hạnh phúc hơn khi nhìn những cháu học sinh thích thú, mặc chiếc áo mới, đi ngay đôi tất cho ấm chân và ăn những chiếc bánh thật ngon lành. Ban tổ chức Chương trình cũng dành tặng các thầy, cô giáo ở điểm trường Phá Thoóng những phần quà như một sự tri ân đối với những vất vả, khó khăn đã, đang và tiếp tục phải trải qua. Có đến mới biết, các thầy cô giáo vùng cao biên giới nhất là ở điểm trường thật sự đáng nể vô cùng. Phá Thoóng nằm trên đỉnh ngọn núi cao nhất, nhìn tứ phương tám hướng chỉ thấy bầu trời hoặc mây. Đường xa, đi lại khó khăn nên các thầy cô đều ở lại, thứ 6 mới về và sáng sớm thứ 2 lại ngược núi.



Thầy Tòng Văn Khanh, phụ trách điểm trường Phá Thoóng cho biết: "Các em học sinh ở đây thiếu thốn đủ đường, bởi vậy những phần quà này vô cùng ý nghĩa. Thay mặt các em học sinh, các bậc phụ huynh, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đoàn viên, thanh niên xã Mường Và; cán bộ, chiến Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, Đội sản xuất số 2 Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 326; các nhà hảo tâm đã tạo điều kiện, giúp đỡ góp phần giúp dân bản, học sinh và chúng tôi có một mùa đông ấm áp hơn".