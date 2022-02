Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc đầu năm 2022 giảm mạnh

Số liệu mới mới từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến hết tháng 1/2022, xuất khẩu các mặt hàng nông sản sang Trung Quốc đạt 148,9 triệu USD, chiếm 50,8% tổng kim ngạch nhóm hàng này.

Ngoài ra, 15 ngày đầu tháng 2, xuất khẩu rau quả chỉ đạt 76,5 triệu USD, so với cùng kỳ 2021, con số này giảm khoảng 42%. Lũy kế từ đầu năm đến 15/2, xuất khẩu rau quả đạt kim ngạch 368,5 triệu USD, giảm hơn 16% (tương đương hơn 72 triệu USD) so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình trạng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn đã xuất hiện từ cuối năm 2021. (Ảnh: Thanh Phong)

Theo nhận định của giới chuyên môn, nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này là do từ cuối năm 2021, việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, hoạt động thông quan tại các cửa khẩu biên giới đường bộ phía Bắc liên tục gián đoạn do phía Trung Quốc theo đuổi chính sách "Zero Covid".

Số liệu cập nhật về thị trường của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tính hết tháng 1 giảm mạnh 18,5% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài Trung Quốc, các thị trường xuất khẩu đáng chú ý khác của nhóm hàng rau quả là Mỹ (22,35 triệu USD); Hàn Quốc (12,2 triệu USD); Nhật Bản (11,8 triệu USD); Thái Lan (hơn 10 triệu USD)…

Trong đó, thị trường Mỹ và Hàn Quốc tăng trưởng mạnh. Cụ thể, xuất khẩu rau quả sang Mỹ tăng gần 70%; trong khi Hàn Quốc tăng gần 32%. Thị trường Nhật Bản cũng tăng trưởng hai con số ở mức 12%. Trong khi đó, tương tự Trung Quốc, xuất khẩu rau quả sang Thái Lan giảm mạnh so với cùng kỳ 2021, với mức giảm lên tới 38,3%.