Xung đột Hamas - Israel: Ai Cập đề cập khả năng phi quân sự hóa Nhà nước Palestine trong tương lai

Binh sĩ Israel gác tại thị trấn Ofakim ở miền Nam Israel ngày 8/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Tây Ban Nga Pedro Sanchez và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, Tổng thống al-Sisi cho biết: “Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẵn sàng phi quân sự hóa Nhà nước Palestine (trong tương lai) và cũng có thể có các lực lượng đảm bảo an ninh, cho dù là lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), lực lượng Liên hợp quốc, lực lượng Arab hay Mỹ, cho đến khi chúng ta đạt được an ninh cho cả hai quốc gia: Nhà nước Palestine non trẻ và nhà nước Israel”.

Cũng theo Tổng thống Ai Cập, giải pháp chính trị đòi hỏi một nhà nước Palestine dựa trên đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô, vẫn nằm ngoài tầm với.

Về phần mình, Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez cho rằng lệnh ngừng bắn tạm thời ở Dải Gaza không đủ để giải quyết tình hình xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas chính thức có hiệu lực từ 7h ngày 24/11. Đây là lần ngừng bắn đầu tiên sau gần 7 tuần xung đột giữa hai bên.