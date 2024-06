Xung đột Israel-Hamas khiến hơn 20.000 trẻ em ở Dải Gaza mất tích

Một số hình ảnh về trẻ em ở Dải Gaza giữa cuộc xung đột Israel-Hamas. Ảnh cắt từ clip của Reuters

Ngày 24/6, tổ chức Save the Children International công bố báo cáo cho biết trong số 21.000 trẻ em bị mất tích có nhiều em có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, bị giam giữ hoặc không tìm thấy người thân trong gia đình.

Trước đó vào hôm 21/6, hãng tin Reuters của Anh dẫn phát biểu của Alexandra Saieh, người đứng đầu bộ phận chính sách nhân đạo và tuyên truyền của tổ chức Save the Children International, cho biết có khoảng 17.000 trẻ em ở Dải Gaza không có người đi cùng và bị tách khỏi gia đình. Ngoài ra, 4.000 em khác có thể mất tích dưới đống đổ nát.

Các đội bảo vệ trẻ em của Save the Children International đã báo cáo sự cần thiết phải có hành động khẩn cấp để bảo vệ trẻ em bị tách khỏi gia đình và không có người đi cùng, nhưng cho rằng đây là một nhiệm vụ phức tạp do tình hình an ninh leo thang căng thẳng.

Theo bà Saieh, hiện chưa rõ số lượng trẻ em đã bị các lực lượng Israel bắt giữ, buộc phải rời khỏi Dải Gaza hoặc bị chôn trong những ngôi mộ không có dấu vết.

Bà Saieh cho biết: “Một số ngôi mộ tập thể đã được tìm thấy và một số thi thể chưa xác định được tìm thấy trong các ngôi mộ tập thể là trẻ em”.

Bà Saieh cũng nhấn mạnh tới khó khăn trong việc xác minh danh tính của những đứa trẻ thiệt mạng, đặc biệt là những đứa trẻ được tìm thấy trong các ngôi mộ tập thể, do thi thể của chúng bị tác động đến mức không thể nhận dạng.

Bà Saieh cho biết thêm: “Rất nhiều trẻ em mà gia đình của chúng đã hoàn toàn bị xóa sổ, mất đi toàn bộ người thân” và điều này càng làm tăng thêm những thách thức trong việc xác định nạn nhân.

Bà Saieh cảnh báo rằng ảnh hưởng của chiến tranh đối với trẻ em ở Gaza “sẽ kéo dài qua nhiều thế hệ” cả về thể chất và tâm lý.