Yên Bái: Đáng sợ-Sét đánh chết 6 con trâu to trong hoàn lưu bão số 2

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to, mưa rất to kèm dông sét. Đặc biệt, tại xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), sét đã đánh chết 6 con trâu của 2 hộ gia đình...

Theo Báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái, từ ngày 2/8 đến sáng 3/8, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Mưa lớn tập trung vào khu vực các huyện: Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu. Traai bị sét đánh. Ảnh minh họa. Mưa dông đã làm hàng trăm mét khối đất sạt xuống đường, gây ách tắc các tuyến giao thông, như: Tuyến đường đi xã Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu) sạt tại 4 điểm, ước tính 350m3; đường lên UBND xã Pá Hu (huyện Trạm Tấu) bị sạt, ước tính 20m3; đường Phình Hồ - Làng Nhì (huyện Trạm Tấu) sạt 1 điểm tại km8, ước tính 300m3. Ngoài ra, mưa dông đã khiến hộ gia đình ông Thào A Giao (thôn Suối Giao, xã Xà Hồ) bị sạt ta luy dương, phải di dời khẩn cấp về người và tài sản đến nơi an toàn trong đêm 2/8. Đặc biệt, tại xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu), 6 con trâu của 2 hộ gia đình bị sét đánh chết. Cụ thể, hộ ông Thào A Dình (thôn Tống, xã Túc Đán) bị sét đánh chết 3 con trâu, hộ ông Lý A Lử (thôn Háng Tầu, xã Túc Đán) bị sét đánh chết 3 con trâu. Ngay sau đó, Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Trạm Tấu đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT-TKCN các xã tập trung huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2.