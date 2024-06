Sau hơn một thập kỷ kể từ lần hợp tác đầu tiên trong bộ phim "The Paperboy" (2012), Zac Efron và Nicole Kidman đã tái ngộ trong bộ phim hài lãng mạn mới của Netflix, "A Family Affair". Cả hai diễn viên đều không giấu được sự hào hứng khi được làm việc cùng nhau một lần nữa.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí People, Zac Efron đã chia sẻ rằng anh vẫn "rất say mê" Nicole Kidman và cảm thấy may mắn khi được hợp tác với một nữ diễn viên tài năng như cô. Anh cũng thừa nhận rằng mình đã rất lo lắng khi lần đầu tiên đóng cặp với Kidman trong "The Paperboy" vì khi đó anh còn rất trẻ.

Zac Efron và Nicole Kidman tái ngộ sau 12 năm

Zac Efron và Nicole Kidman đều không giấu được sự hào hứng khi được làm việc cùng nhau một lần nữa trong "A Gamily Affair". Ảnh: IG.

Nicole Kidman cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Zac Efron, cô cho biết: "Thật sự rất hữu ích khi bạn làm việc cùng nhau mà đã có một lịch sử chung, bởi vì nó rất dễ dàng. Bạn không phải làm việc để tạo ra một lịch sử. Tôi cảm thấy cực kỳ tin tưởng Zac".

Sự ăn ý và tin tưởng giữa hai diễn viên đã được thể hiện rõ nét trong "A Family Affair". Trong phim, Efron vào vai Chris Cole, một ngôi sao Hollywood, người đã phải lòng Brooke Harwood (Kidman), mẹ của trợ lý riêng của anh. Kidman khen ngợi Efron vì sự nhiệt tình và cống hiến của anh trong quá trình làm phim.

Mặc dù "The Paperboy" đã nhận được nhiều đánh giá trái chiều khi ra mắt, nhưng màn trình diễn của Kidman đã mang về cho cô một đề cử Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Nicole Kidman sinh năm 1967, là con gái của gia đình gốc Australia ở Hawaii. Cô được nhiều trang điện ảnh đánh giá là một trong những sao nữ viên mãn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Theo thống kê của IMDb, Kidman từng nhận 258 đề cử, đoạt 111 giải thưởng điện ảnh, trong đó có một tượng vàng Oscar và năm giải Quả Cầu Vàng. Cô có cuộc hôn nhân dài 11 năm với Tom Cruise. Cả hai ly dị năm 2001, có hai con nuôi, sau đó, nữ diễn viên kết hôn với Keith Urban.



Zac Efron, tên đầy đủ là Zachary David Alexander Efron, sinh ngày 18/10/1987 tại San Luis Obispo, California. Anh là một diễn viên và ca sĩ người Mỹ. Zac bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những năm 2000 với các vai diễn nhỏ trên truyền hình, nhưng bước đột phá lớn đến với anh vào năm 2006 khi anh đóng vai Troy Bolton trong loạt phim ca nhạc "High School Musical" của Disney Channel. Bộ phim đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, đưa tên tuổi của Zac Efron trở nên nổi tiếng khắp thế giới.

Sau thành công của "High School Musical", Zac tiếp tục tham gia vào nhiều dự án điện ảnh khác nhau, thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất của mình. Anh đã đóng vai chính trong các bộ phim như "Hairspray" (2007), "17 Again" (2009), "The Lucky One" (2012), "Neighbors" (2014), "The Greatest Showman" (2017) và "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" (2019).