10 điều quái đản nhất từng xảy ra trong lịch sử

Giấc ngủ hai giai đoạn thời Trung Cổ

Chúng ta ngày nay thường đi ngủ vào buổi tối và thức dậy vào sáng hôm sau, thế nhưng những người châu Âu thời Trung Cổ lại có cách ngủ đặc biệt hơn.

Họ sẽ chia giấc ngủ thành hai giai đoạn và bắt đầu ngủ giấc đầu tiên khi mặt trời lặn và tỉnh giấc vào nửa đêm. Họ sẽ dành ra 2 - 3 nửa đêm để đi chơi, làm việc, chuyện trò, thư giãn... hoặc làm gì tùy ý, sau đó sẽ ngủ tiếp đến khi trời sáng.

Người Trung Cổ tin rằng, khoảng cách giữa hai giấc ngủ là thời gian tinh thần thoải mái nhất để làm mọi thứ. Họ thường tận dụng khoảng thời gian này để thư giãn với bạn bè và người thân.

Con trai cũng mặc váy như con gái

Vào thế kỷ XVI đến những năm 1920, các bé trai phương Tây đều mặc váy, đây là điều hết sức bình thường. Các bé trai từ 4 - 8 tuổi thời đó sẽ mặc váy thay vì quần như hiện nay.

Lý do cho việc này là thời đó khó khăn nên việc may quần sẽ tốn nhiều tiền hơn may váy. Dần dần, cách ăn mặc này còn phổ biến đến cả tầng lớp thượng lưu. Cậu bé trong bức ảnh trên là Alexei, con trai của Nga hoàng Nicholas II, đang mặc một chiếc váy tương tự như váy của chị em mình.

Giày Chopines

Giày Chopines hay còn được gọi là zoccoli hoặc pianelle, là một trong những loại giày cao gót cổ nhất có đế cao đến 50cm.

Thường thì những người muốn đeo nó cần đến sự trợ giúp của người khác.

Loại giày này rất nặng nề và khó di chuyển, tuy nhiên nó vẫn được ưu chuộng, một phần để tăng chiều cao cho chủ nhân, một phần để tránh cho việc quần áo bị vấy bẩn.

Hạn chế việc tắm rửa

Ở một số quốc gia thời Trung Cổ, người ta vẫn tin rằng nước mang đến mầm bệnh cho con người. Còn những loài chấy rận là "viên ngọc quý của chúa Trời". Vì thế, người xưa cực kỳ hạn chế việc tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân.

Nực cười nhất là các vua chúa cũng tin vào giả thuyết này. Đực biết, nữ hoàng của vương quốc Castile còn vô cùng tự hào về cơ thể mình vì bà chỉ tắm đúng 2 lần trong cả cuộc đời - đó là khi mới sinh ra và trước khi kết hôn.

Dùng đồ ăn, mỹ phẩm có chất phóng xạ

Những năm đầu thế kỷ XX, mọi người có thể dễ dàng mua được đồ ăn, thức uống được bổ sung chất phóng xạ.

Chưa kể, các nhà sản xuất mỹ phẩm còn thi nhau bổ sung chất phóng xạ vào mỹ phẩm để thu hút người tiêu dùng. Những chất như radium hay thorium được tìm thấy cực kỳ phổ biến.

Tuy nhiên, đã có rất nhiều người tử vong sau khi tiếp xúc quá nhiều với chất phóng xạ. Người ta bắt đầu nhận ra tác dụng nguy hiểm của loại "phụ gia" này và ngăn cấm việc sử dụng chất phóng xạ trong đời sống hằng ngày.

Dùng heroin làm thuốc trị ho

Thậm chí, chất này còn được sử dụng cho cả trẻ em. Mãi đến năm 1924, các nhà khoa học này mới phát hiện ra heroin sẽ được gan chuyển hóa thành morphine và gây độc cho cơ thể. Kể từ đó, chất này mới bị cấm trong điều trị bệnh. Nhưng riêng ở Đức, mãi đến năm 1971 họ mới nghiêm cấm hoàn toàn việc sử dụng chất này để sản xuất thuốc.

Hút thuốc lá trên máy bay

Cách đây khoảng 50 - 60 năm, hút thuốc lá được coi là thói quen tốt. Ngay cả đi máy bay cũng có thể dùng thoải mái. Sau này, khi phát hiện ra tác hại vô cùng lớn của thuốc lá, mới có lệnh cấm và hạn chế cho đến giờ.

Máy tắm biển

Tắm biển là một thú vui được nhiều người yêu thích, tuy nhiên lễ giáo ngày xưa lại khá khắt khe với việc tự do ngâm mình giữa biển. Chính vì thế, người xưa đã phát minh ra một thiết bị đặc biệt được gọi là máy tắm biển.

Thiếu bị này được sử dụng rất phổ biến vào thế kỷ XIX, có thể dùng cho cả nam và nữ. Thực tế, máy tắm biển chỉ là một cỗ xe được che kín bằng gỗ và vải rèm, khi muốn tắm biển, người ta sẽ kéo chiếc xe này ra giữa biển và ngâm mình trong đó. Vì thế, những người khác sẽ không nhìn thấy họ khi đang tắm. Những chiếc xe của nữ và của nam sẽ được đặt cách xa nhau.

Dùng đá thay giấy vệ sinh

Trước khi giấy vệ sinh được phát minh, người xưa đã tận dụng rất nhiều đồ vật khác để vệ sinh sau khi đại tiện. Người Hy Lạp cổ đại sẽ khiến bạn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên khi họ dùng viên đá, sỏi, mảnh gốm để làm sạch sau vệ sinh. Hiện nay, có rất nhiều di tích khảo cổ vẫn còn lưu giữ hình ảnh về thói quen kỳ lạ này.