10 hồ chứa thuỷ lợi ở Quảng Trị mở tràn xả nước về hạ du

Chiều 15/11, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 24h qua, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to, riêng phía Nam tỉnh mưa rất to. Dự báo từ nay đến hết ngày 17/11, địa bàn Quảng Trị vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Lũ lụt ở Quảng Trị khiến hơn 1.300 nhà dân bị ngập lụt. Ảnh: Ngọc Vũ.

Dự báo từ ngày 15-17/11, lũ trên các sông khu vực tỉnh Quảng Trị có khả năng lên trở lại. Đỉnh lũ các sông ở mức từ báo động 1 đến báo động 2, các sông phía Nam tỉnh trên báo động 2; nguy cơ ngập úng cục bộ vùng thấp trũng, ven sông suối, các ngầm tràn qua khe suối ở khu vực miền núi; ngập lụt vùng thấp trũng hạ lưu sông Bến Hải, sông Hiếu, sông Thạch Hãn và sông Ô Lâu.

Người dân huyện Hải Lăng kê cao tài sản tránh ngập lụt. Ảnh: Nguyễn Huynh.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 126 đập, hồ chứa thủy lợi, bao gồm 124 hồ chứa với tổng dung tích trữ trên 422 triệu m3. Hiện nay, các hồ chứa ở Quảng Trị đã đạt từ 92,22% đến 95,74% so với dung tích thiết kế.

Gần 1.000 nhà dân ở huyện Hải Lăng (phía Nam tỉnh Quảng Trị) bị ngập. Ảnh: N.V.V

Trong đó, có 10 hồ chứa thuỷ lợi đã được mở tràn điều tiết xả nước về hạ du. 10 hồ chứa gồm hồ Ái Tử, Khe Mây, Nghĩa Hy, Đá Mài, Tân Kim, Trúc Kinh, Hà Thượng, Kinh Môn, Bảo Đài, Sa Lung. Đập ngăn mặn trên sông Hiếu cũng mở 3 cửa xả để nước lưu thông.

Nhà dân ở huyện Hải Lăng ngập trong nước lũ. Ảnh: Nguyễn Huynh.

Được biết, mưa lũ từ ngày 13/11 đến nay ở Quảng Trị đã khiến 3 người dân bị mất tích, tử vong; hơn 1.300 nhà dân bị ngập; nhiều công trình hạ tầng, bờ sông bị hư hại, sạt lở; khoảng 120 ha cây ăn quả, rau màu bị ngập úng, hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, chết…