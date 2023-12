10 sự kiện nổi bật của ngành y tế TP.HCM sau 10 năm cải tiến chất lượng

Điểm đánh giá chất lượng bệnh viện tăng dần mỗi năm. Ảnh: SYT

Chặng đường 10 năm không ngừng cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh, Sở Y tế TP.HCM đã điểm ra 10 hoạt động nổi bật:



1. Thành lập Hội đồng chất lượng khám, chữa bệnh của ngành y tế TP.HCM

Từ năm 2014, Sở Y tế chủ động thành lập Hội đồng quản lý chất lượng khám chữa bệnh, bao gồm những chuyên gia và nhà quản lý bệnh viện có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết về xây dựng và triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện, nhằm định hướng cho các bệnh viện triển khai hiệu quả 5 mục tiêu chất lượng: Tốt hơn, an toàn hơn, nhanh hơn, "rẻ hơn" (chi phí điều trị hợp lý hơn), và người bệnh hài lòng hơn.

Thông qua các đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề của các ban chuyên trách thuộc Hội đồng quản lý chất lượng, Hội đồng đã tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế nhiều vấn đề về chất lượng của các bệnh viện cần được ưu tiên cải tiến hoặc chấn chỉnh nhằm từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh theo tiêu chí chất lượng bệnh viện đã được Bộ Y tế ban hành.

2. Sổ tay khuyến cáo cải tiến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh

Qua thực tiễn hoạt động quản lý chất lượng tại các bệnh viện, kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện hàng năm theo Bộ tiêu chí của Bộ Y tế, cùng tham khảo và nghiên cứu kinh nghiệm của các tổ chức và bệnh viện uy tín trên thế giới, Sở Y tế TP.HCM ban hành các bộ khuyến cáo, nhằm giúp các nhà quản lý bệnh viện áp dụng quản lý chất lượng tại đơn vị.

Mỗi khuyến cáo đều được đúc kết từ tính cần thiết về lý luận, những quy định có cơ sở pháp lý và tính khả thi trong thực tiễn hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện. Việc nghiên cứu thực hiện các khuyến cáo là trách nhiệm của các nhà quản lý bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại đơn vị mình.

Trên cơ sở của các khuyến cáo, Sở Y tế TP.HCM cũng tiến hành kiểm tra, giám sát hàng năm về họat động quản lý chất lượng của các bệnh viện, phát hiện những cách làm hay để nhân rộng, cũng như kịp thời chấn chỉnh, hỗ trợ khi các bệnh viện làm không đúng hoặc gặp khó khăn khi triển khai.

Sổ tay bao gồm 28 bộ khuyến cáo với các chuyên đề khác nhau trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện, được đánh giá rất cần thiết cho công tác quản lý bệnh viện và hoạt động cải tiến chất lượng khám chữa bệnh trong tình hình mới.

3. Kho dữ liệu phác đồ điều trị của ngành y tế thành phố

Năm 2015, Sở Y tế TP.HCM chính thức ra mắt kho dữ liệu phác đồ điều trị của ngành y tế thành phố ở địa chỉ http://pddt.medinet.org.vn, với gần 2.400 phác đồ.

Kho dữ liệu được tập hợp từ các phác đồ điều trị của các bệnh viện đa khoa hạng 1 và bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối thuộc thành phố, đáp ứng nhu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh tham khảo, chọn lựa và bổ sung phác đồ điều trị phù hợp năng lực chuyên môn kỹ thuật của từng đơn vị.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM thăm một trường hợp được cứu sống nhờ báo động đỏ liên viện tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á. Ảnh: SYT

4. Quy trình báo động đỏ liên viện cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch

Tiếp nối những thành công của "Báo động đỏ nội viện" của Bệnh viện Nhi đồng 1, năm 2016, Sở Y tế triển khai quy trình "Báo động đỏ liên viện", đã kịp thời cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch mạng sống.

Khi có trường hợp cấp cứu nặng, vượt quá khả năng chuyên môn, cần huy động chuyên gia, các bệnh viện có thể kích hoạt báo động đỏ liên viện, để tập hợp sức mạnh hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia đầu ngành trong việc "tận dụng thời gian vàng" cứu chữa bệnh nhân.

Với quy trình báo động đỏ, ngành y tế không cần thêm bất kỳ nguồn kinh phí nào, nhưng thực tiễn đã chứng minh hiệu quả. Trong 5 năm (2018-2023) thực hiện quy trình Báo động đỏ nội viện và liên viện, đã có gần 3.700 bệnh nhân được cứu sống sau khi các đơn vị triển khai quy trình này. Trong đó, cứu sống bệnh nhân nhờ thực hiện báo động đỏ nội viện là 3.500 trường hợp, báo động đỏ liên viện là 160 trường hợp.

Đây là bước đột phá, khắc phục được nhiều hạn chế trong quy trình cấp cứu trước đây, mang lại sự sống cho nhiều người bệnh có nguy cơ tử vong cao.

5. Hình thành mạng lưới với 40 trạm cấp cứu vệ tinh trên phạm vi toàn thành phố

Đến nay, mạng lưới Trạm cấp cứu vệ tinh 115 được ngành y tế TP triển khai tại các bệnh viện trên địa bàn và hiện đã "phủ sóng" được 40 trạm ở tất cả huyện ngoại thành cùng các quận, huyện cận nội thành và 1 trạm đặt ngay trung tâm thành phố.

Ngoài ra, với mục tiêu "nhanh hơn, tiện ích hơn" để người bệnh đảm bảo được "thời gian vàng" trong điều trị, từ năm 2019, ngành y tế thành phố đã triển khai mô hình cấp cứu bằng xe hai bánh. Đây được xem là mô hình đầy sáng tạo, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn.

Thành phố đang tiếp tục đầu tư, và sẽ mở thêm 2 trạm cấp cứu vệ tinh đường thuỷ và đường hàng không, nhằm đa dạng hóa loại hình cấp cứu. Đây cũng là một trong các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, chất lượng và độ bao phủ cấp cứu ngoài bệnh viện.

6. Nhiều công trình mới giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện

Từ năm 2016 đến năm 2023, nhiều công trình xây dựng, cải tạo nâng cấp các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần giảm tải cho các bệnh viện, tạo tiền đề cho việc phát triển y tế chuyên sâu, như: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Truyền máu Huyết học cơ sở 2, Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, các khối nhà mới của Bệnh viện Nhi đồng 1…

2023 là năm cột mốc đánh dấu chấm dứt hình ảnh quá tải nghiêm trọng của 2 bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của TP.HCM và cả khu vực phía Nam, là Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và Bệnh viện Nhi đồng 1. Cơ sở mới của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã khánh thành vào ngày 15/4/2023; 2 khối nhà Trung tâm phẫu thuật nhi và Trung tâm sơ sinh của Bệnh viện Nhi đồng 1 khánh thành ngày 27/5/2023.

7. Giải thưởng chất lượng khám chữa bệnh cấp thành phố

Năm 2016, lần đầu tiên Sở Y tế tổ chức và triển khai hoạt động bình chọn Giải thưởng chất lượng khám chữa bệnh cấp thành phố, với 5 mục tiêu chất lượng "An toàn, hiệu quả, nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và người bệnh hài lòng hơn" hướng đến an toàn người bệnh.

Qua 2 đợt tổ chức (2016 và 2019), Sở Y tế đã giới thiệu, nhân rộng 80 sản phẩm chất lượng khám chữa bệnh và 37 sản phẩm y tế thông minh của ngành y tế thành phố cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc.

8. Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi cấp thành phố

Từ năm 2014, Sở Y tế đã tổ chức Hội thi "Điều dưỡng trưởng giỏi cấp thành phố" cho tất cả các điều dưỡng trưởng khoa, điều dưỡng được quy hoạch làm điều dưỡng trưởng khoa tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

TP.HCM đã tổ chức 8 lần thi với 8 chuyên đề khác nhau: Điều dưỡng trưởng giỏi chuyên môn, vững quản lý, An toàn người bệnh, An toàn người bệnh trong sản khoa, An toàn người bệnh trong phẫu thuật, An toàn người bệnh trong sử dụng trang thiết bị y tế, Kiểm soát nhiễm khuẩn và An toàn người bệnh, Vai trò của điều dưỡng trưởng trong xây dựng bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Vai trò của kỹ thuật viên trưởng trong nâng cao năng lực xét nghiệm.

Nhiều công trình bệnh viện mới được khánh thành nhằm giảm tình trạng quá tải. Ảnh: SYT

9. Khảo sát ý kiến của người dân khi đến khám bệnh tại các bệnh viện và đối thoại, lắng nghe ý kiến góp ý của người bệnh

Năm 2023 là năm thứ 6 liên tiếp, Sở Y tế khảo sát ý kiến không hài lòng của người dân qua hệ thống ki-ốt khảo sát ý kiến không hài lòng, đặt tại khoa Khám bệnh của các bệnh viện. Kết quả khảo sát giúp các bệnh viện nắm bắt những khâu nào của quy trình khám bệnh cần được cải tiến, hướng đến mục tiêu làm tăng sự hài lòng của người bệnh.

Đầu năm 2022, Sở Y tế triển khai chương trình đối thoại trực tiếp với người bệnh sau khi khi kết thúc thời gian nằm viện điều trị. Đây là một hoạt động mới và rất thiết thực, giúp lãnh đạo các bệnh viện có thêm nhiều thông tin được phản ánh trực tiếp từ bệnh nhân sau thời gian nằm viện, giúp bệnh viện chủ động trong triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng phục vụ người bệnh.

10. Tiếp cận các chứng nhận xuất sắc quốc tế theo từng chuyên khoa ngang tầm các nước trong khu vực

Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn thành phố nhiều năm qua đã nỗ lực không ngừng, đạt hàng loạt chứng nhận xuất sắc của các tổ chức quốc tế có uy tín như:

- BV Nhân dân 115, BV Quân y 175 đạt chứng nhận kim cương; BV Đại học Y Dược TP.HCM, BV Thống Nhất, BV Nguyễn Tri Phương, BV TP.Thủ Đức đạt chứng nhận bạch kim; BV Nhân dân Gia Định, BV Nguyễn Trãi, BV Đa khoa khu vực Thủ Đức, BV Lê Văn Thịnh, BV Xuyên Á đạt chứng nhận vàng quốc tế về điều trị đột quỵ của Hội đột quỵ thế giới WSO.

- Bệnh viện Nhi đồng 1 đạt chứng nhận quốc tế trong điều trị tim mạch trẻ em - Chứng nhận Trung tâm xuất sắc về chăm sóc tim mạch trẻ em.

- BV Nhân dân Gia Định đạt chứng nhận quốc tế trong điều trị suy tim của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA).

- BV Từ Dũ, BV Hùng Vương, BV Mỹ Đức, BV Đa khoa Tâm Anh đạt Chứng nhận Quản lý chất lượng quốc tế về Hỗ trợ sinh sản RTAC.

- BV Pháp Việt (FV), BV Đa khoa quốc tế Vinmec Central Park, BV Quốc tế Mỹ (AIH) đạt chứng nhận chất lượng của tổ chức JCI - tổ chức uy tín trên thế giới trong việc thẩm định và công nhận chất lượng y tế

- BV Quốc tế City (CIH) và BV Gia An 115 đạt chứng nhận Hoa Kỳ về chất lượng và an toàn người bệnh, cấp bởi Hội đồng AACI.