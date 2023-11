Điều trị bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: BVCC

TS.BS Nguyễn Bá Thắng - Trưởng Trung tâm Khoa học Thần kinh, Trưởng đơn vị Đột quỵ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, chứng nhận Kim cương là chứng nhận dành cho các đơn vị và trung tâm đột quỵ đạt hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe và nghiêm ngặt do WSO đề ra.



Các chỉ số cần đạt được liên quan đến quy trình cấp cứu và điều trị đột quỵ như: thời gian từ cửa bệnh viện đến lúc được tiêm thuốc tan cục máu (thời gian cửa - kim), thời gian từ lúc người bệnh đến cửa bệnh viện đến khi được đâm kim can thiệp lấy huyết khối (thời gian cửa - can thiệp), tiỷ lệ người bệnh được chụp CT hoặc MRI cấp cứu, tỷ lệ người bệnh đột quỵ được điều trị tái thông...

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã đạt các chỉ số đáng chú ý bao gồm: Thời gian cửa - kim chỉ trong không tới 30 phút, so với tiêu chuẩn chung là dưới 60 phút; Thời gian cửa - can thiệp nằm trong mức tối ưu (thời gian từ cửa bệnh viện đến khi được đâm kim can thiệp lấy huyết khối); 100% người bệnh nghi đột quỵ đều được chẩn đoán bằng CT hoặc MRI trong vòng 15 phút đầu tiên, trong khi mức tiêu chuẩn đặt ra là 45 phút.

Đáng chú ý nhất, tỷ lệ người bệnh đột quỵ được điều trị tái thông hiện nay đã đạt mức hơn 25%. Không có bất kỳ ca bệnh đột quỵ nào bị bỏ sót hoặc chậm trễ trong quá trình cấp cứu, điều trị và chăm sóc tại bệnh viện.

TS.BS Nguyễn Bá Thắng chia sẻ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã thành lập Đơn vị Đột quỵ với sự phối hợp chặt chẽ đa chuyên khoa. Ngay khi người bệnh được đưa tới bệnh viện, quy trình cấp cứu đột quỵ sẽ được kích hoạt. Tại bệnh viện, quá trình phục hồi chức năng sẽ được xây dựng dựa trên những chuyển biến của người bệnh đột quỵ ngay sau khi cấp cứu. Từ đó, đưa ra những phương pháp cải thiện chức năng phù hợp thể trạng, giúp người bệnh thích ứng nhanh với những thay đổi của cơ thể, sớm quay trở lại cuộc sống hàng ngày.

TS.BS Nguyễn Bá Thắng khuyến cáo, hiện nay vẫn còn những quan niệm sai lầm khi cấp cứu đột quỵ như: cạo gió, trích máu, cúng bái; uống thuốc truyền miệng; vận chuyển người bệnh bằng xe 2 bánh, chờ cho người bệnh khỏe lại… Đây là những nguyên nhân khiến người bệnh không được cấp cứu đúng cách, gây nhiều hậu quả đáng tiếc.

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có 3 bệnh viện được nhận chứng chỉ Kim cương về đột quỵ gồm Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.