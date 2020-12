10 võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại: Ai qua được Lý Tiểu Long?

1. Masahiko Kimura (1917-1993)



Masahiko Kimura là 1 võ sĩ tuyệt vời, ông được thăng cấp lên yondan ở tuổi 15 chỉ sau 6 năm tập luyện. Năm 1935 ông trở thành godan trẻ nhất mọi thời đại sau khi đánh bại 8 đối thủ tại Kodokan Dojo. Ở tuổi 20, ông trở thành nhà vô địch toàn Nhật Bản, danh hiệu mà ông giữ liên tục trong 13 năm.

Masahiko Kimura.

Nhưng đối với giới võ thuật, Masahiko Kimura được nhớ đến nhiều nhất là sau chiến thắng trước Helio Gracie bằng đòn khóa trong 1 trận đấu judo/jiujitsu ở Brazil. Kimura đã bẻ gãy tay của đối thủ bằng đòn khóa vai ude-garami, động tác mà sau này thường được gọi với cái tên “Kimura”.

2. Yip Man (Diệp Vấn, 1893-1972)

Diệp Vấn có ảnh hưởng lớn tới việc phát triển võ thuật Trung Quốc.

Diệp Vấn là 1 võ sư nổi tiếng ở Trung Quốc, có công lớn trong việc phát triển và quảng bá Vịnh Xuân Quyền và Wushu. Nhiều học trò của ông tiếp tục phát huy và mở rộng ảnh hưởng tại Trung Quốc lẫn thế giới. 2 học trò nổi tiếng của ông là William Cheung và Bruce Lee (Lý Tiểu Long) đều có ảnh hưởng lớn trong thế giới võ thuật. Diệp Vấn càng được sùng bái hơn nhờ những thước phim điện ảnh Hoa ngữ về ông mà Chân Tử Đan thủ vai.

3. Chojun Miyagi (1888-1953)

Người sáng lập hệ phái Goju-ryu của karate, Chojun Miyagi.

Võ sư Nhật Bản là người sáng lập hệ phái Goju-ryu của karate bằng sự kết hợp của võ thuật Nhật Bản và Trung Quốc. The Karate Kid là bộ phim nổi tiếng nhất mà yếu tố võ thuật chủ đạo dựa trên nền tảng Miyagi.

4. Chuck Norris (1940)

Người đầu tiên được liệt kê trong danh sách này tạo ấn tượng trên phim ảnh, nhưng trình độ võ thuật của Chuck Norris cũng không cần bàn cãi. Kết hợp nhiều môn võ từng học tập như Tang Soo Do, tae kwon do, jiujitsu và judo, ông đã tạo ra 1 phong cách chiến đấu của riêng mình được gọi với cái tên Chun Kuk Do.

Chuck Norris, võ sư kiêm diễn viên người Mỹ.

Thành tích võ thuật của Chuck Norris là 183-10-2 với 30 danh hiệu trong sự nghiệp karate. Tuy nhiên võ sư người Mỹ còn được biết đến nhiều hơn qua các bộ phim như Walker, Texas Ranger…

5. Mas Oyama (hay còn gọi là Choi Bae-dal, 1923-1994)

Bậc thầy Karate, Mas Oyama.

Mas Oyama là bậc thầy Karate, người sáng lập ra trường phái Kyokushin có ảnh hưởng lớn ở phương Tây. Võ sư gốc Triều Tiên này cũng là người phát minh ra bài kiểm tra thể lực điên rồ 100-man kumite. Ông cũng nổi tiếng khi đào tạo nhiều võ sĩ judo và quyền Anh.

6. Jigoro Kano (1860-1938)

Jigoro Kano là 1 bậc thầy về jujitsu, ông cũng là người đặt nền móng cho judo. Phong cách Kodokan judo của ông cho đến nay vẫn rất được ưa chuộng.

Jigoro Kano là người đặt nền móng cho judo.

Jigoro Kano có công đưa Judo vào trường học Nhật Bản khi loại bỏ 1 số động tác nguy hiểm. Nhờ nỗ lực của ông mà judo đã được đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục Nhật Bản năm 1911 và trở thành môn thể thao Olympic năm 1964.

7. Gichin Funakoshi (1868-1957)

Gichin Funakoshi trong 1 lần thị phạm trước các võ sinh.

Người sáng lập hệ phái Shotokan Karate-Do, phổ biến nhất thế giới, và thường được xem là cha đẻ của karate hiện đại. Ảnh hưởng của Funakoshi có thể được nhìn thấy trong “20 nguyên tắc hướng dẫn Karate”, cuốn sách mô tả các triết lý về Karate và đào tạo. Cuốn sách vẫn còn giá trị to lớn cho tới thời điểm hiện tại. Các môn đồ nổi tiếng của ông gồm con trai Gigo; Hironori Otsuka, người sáng lập Wado-ryu và Mas Oyama.

8. Royce Gracie (1966)

Người đàn ông nặng 170 pound đã thay đổi làng võ thuật hỗn hợp (MMA). Với 3 trong 4 danh hiệu ở Ultimate Fighting Championship (UFC) đầu tiên bằng môn võ jiujitsu Brazil truyền thống gia đình.

Royce Gracie ghi dấu ấn ở UFC những năm đầu.

Những thành công của ông đã nâng tầm MMA cũng như đưa môn võ truyền thống của người Brazil ra toàn thế giới.

9. Helio Gracie (1913-2009)

Để cải thiện thể trạng ốm yếu của mình, Helio Gracie tìm đến võ thuật. Sau nhiều năm tập luyện và nghiên cứu, người đàn ông Brazil đã kết hợp nhiều tinh túy của nhu thuật Nhật Bản vào võ thuật truyền thống và tạo ra nền móng của jiujitsu Brazil.

Helio Gracie có sức ảnh hưởng tới làng võ thuật thế giới.

Helio Gracie đã chiến thắng rất nhiều trận đấu không có luật lệ trong suốt cuộc đời. Ông là người có tầm ảnh hưởng lớn trong việc đào tạo con trai Royce Gracie, người sau đó thống trị làng UFC ở thời gian đầu.

10. Bruce Lee (Lý Tiểu Long, 1940-1973)

Lý Tiểu Long có lẽ là diễn viên phim võ thuật nổi tiếng nhất mọi thời đại. Những bộ phim như The Green Hornet, The Dragon of the Dragon, Enter the Dragon,… tạo nên ảnh hưởng trên toàn thế giới.

Lý Tiểu Long truyền cảm hứng võ thuật trên toàn thế giới.

Về võ thuật nói chung, Lý Tiểu Long cũng tạo ra tầm ảnh hưởng không hề nhỏ. Ông góp công lớn trong việc đưa võ thuật truyền thống Trung Quốc ra thế giới cũng như cải tiến nó theo hướng thiên về thực chiến và tạo ra thuật ngữ Kung fu.

Với tư cách là võ sinh, người tiên phong và nghệ sĩ, Bruce Lee luôn được xem là 1 trong những võ sĩ có ảnh hưởng nhất mọi thời đại.