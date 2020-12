Thua Nguyễn Trần Duy Nhất, võ sĩ Pháp tố trọng tài thiên vị, đòi báo thù

Tại sự kiện Thai Fight Viet Nam vừa diễn ra vào ngày 24/10/2015, Victor Pinto đã có trận đấu khó hiểu khi chiến đấu một cách hết sức mờ nhạt, tạo cơ hội cho Nguyễn Trần Duy Nhất nhanh chóng thể hiện bản lĩnh. Sau ba hiệp đấu xuất sắc, Nguyễn Trần Duy Nhất đã giành chiến thắng trước Victor Pinto bằng tính điểm trong sự hò reo của khán giả nhà.

Victor Pinto không phục chiến thắng của Nguyễn Trần Duy Nhất.

Để thua Nguyễn Trần Duy Nhất, Victor Pinto tỏ ra vô cùng thất vọng. Anh liên tục lắc đầu và đi thẳng về phòng thay đồ, đồng thời ngồi khóc nức nở. Võ sĩ người Pháp cho rằng, anh chưa nhận được sự cổ vũ xứng đáng dù đã cố gắng chiến đấu để cống hiến cho NHM TP.HCM một trận đấu Muay đẳng cấp. Anh còn lên tiếng tỏ ra không hài lòng về quyết định của tổ trọng tài và cho rằng mình bị xử ép.

Ngay sau đó, Victor Pinto đã phải hứng chịu bão táp dư luận và nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Người Thái Lan có niềm kiêu hãnh và tự tôn rất lớn trong Muay Thái, và họ khó lòng chấp nhận một Victor Pinto đã không thể hiện được đúng bản lĩnh thực sự của mình, lại còn lớn tiếng chỉ trích trọng tài và thiếu tinh thần thượng võ.

Như giọt nước tràn ly, Victor Pinto đã đăng tải trên trang Facebook của mình lời tuyên bố thách đấu báo thù Nguyễn Trần Duy Nhất tại Thai Fight trong thời gian sớm nhất. Thậm chí, ngay trong bài viết của mình, võ sĩ người Pháp đã tag thẳng tên Facebook của Nguyễn Trần Duy Nhất. Rõ ràng, niềm kiêu hãnh của anh đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Tuy vậy, vì những lý do khác nhau mà cuộc tái đấu giữa Victor Pinto và Nguyễn Trần Duy Nhất chưa thể diễn ra. Được biết, hồi đầu năm nay, Victor Pinto đã cập bến ONE Championship, nơi Nguyễn Trần Duy Nhất đang tung hoành ngang dọc ở ONE Super Series Muay Thai. Rất có thể trong tương lai Victor Pinto sẽ có được một trận phục thù của mình trước Nguyễn Trần Duy Nhất ngay tại ONE Championship. Tuy nhiên, để đến được với trận tái đấu, Victor cần phải vượt qua cuộc chiến cắt cân ở ONE khi anh hiện đang thi đấu ở hạng cân 65kg và Nguyễn Trần Duy Nhất đang ở hạng cân 61,2kg.

Việc cắt cân tại ONE Championship là điều hết sức khó khăn vì giải đấu này kiểm soát cân nặng rất nghiêm ngặt nhằm tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của các võ sĩ. Nhưng những trở ngại này có là gì, nếu Victor Pinto thật sự muốn "phục thù" cho trận thua cay đắng trước Nguyễn Trần Duy Nhất hồi 2015.

Trước khi để thua Nguyễn Trần Duy Nhất tại Thai Fight 2015, Victor Pinto đã gây ấn tượng với sự nghiệp 90 trận thượng đài, trong đó có 66 lần thắng. Anh được mệnh danh là "sát thủ" trên sàn Lumpinee, là niềm tự hào của những người Pháp yêu mến môn Muay Thái.