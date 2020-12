Clip: Chỉ cần 3 đòn, Từ Hiểu Đông hạ gục võ sư Trung Quốc

Từ Hiểu Đông bắt đầu nổi tiếng trên mọi mặt báo quốc tế sau trận đánh bại cao thủ Thái Cực Quyền Ngụy Lôi trong 10 giây. Mọi chuyện càng trở nên đáng chú ý hơn khi Từ Hiểu Đông lên tiếng nói võ cổ truyền Trung Quốc đã lỗi thời trước môn võ tự do MMA. Không dừng lại ở đó, bắt đầu từ trận thắng này, Từ Hiểu Đông đã lên tiếng thách đấu mọi cao thủ.

Từ Hiểu Đông.

Đối thủ võ cổ truyền tiếp theo mà Từ Hiểu Đông thách đấu chính là Đinh Hạo. Đinh Hạo là đệ tử đời thứ 4 của Diệp Vấn. Sư phụ của võ sư này là ông Dư Xương Hoa, chủ võ đường Giang Tây Xương Hoa Vịnh Xuân. Võ sư Dư Xương Hoa là một người có tên tuổi trong giới võ học cổ truyền Trung Quốc, ông là đệ tử của võ sư Hoàng Thuần Lương, đại đệ tử của Diệp Vấn. Tuy nhiên, Từ Hiểu Đông chỉ mất hơn 1 phút để hạ gục Đinh Hạo bằng những đòn đánh của MMA.

Sau khi hạ Đinh Hạo, Từ Hiển Đông thách đấu Điền Dã. Điền Dã là võ sư 52 tuổi, người có số má trong làng võ thuật cổ truyền Trung Hoa. Khác với những lần trước đó, cuộc tỷ thí này diễn ra trên võ đài và được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh online. Từ Hiểu Đông nhập cuộc thăm dò và sau 2 phút, võ sĩ này đã tung đòn liên tiếp khiến Điền Dã đổ máu trên gương mặt.

Tên tuổi của Từ Hiểu Đông đã trở nên nổi tiếng sau 2 chiến thắng chóng vánh kể trên. Giữa tháng 1/2019, tay đấm 41 tuổi thượng đài với Điền Dã, cao thủ Thái Cực. Trận đấu diễn ra theo luật võ tự do, hai tay đấm sử dụng găng boxing. Sau 30 giây, Điền Dã bị đấm rách mi mắt và phải nhờ sự trợ giúp của các nhân viên y tế. Trận đấu kết thúc ở phút thứ 5 sau khi Từ Hiểu Đông tung cú đá khiến võ sư 52 tuổi thua knock-out.

Tới tháng 5/2019, Từ Hiểu Đông so tài với Lã Cương, sau khi cao thủ Vịnh Xuân khiêu chiến vào đầu tháng 2. Ngay khi trận chiến bắt đầu, võ sĩ MMA chủ động lao tới và tung ra những cú đấm liên hoàn vào đầu cao thủ phái Vịnh Xuân. Để đảm bảo sự an toàn tính mạng cho Lã Cương, trọng tài phải can thiệp và dừng cuộc chơi bằng chiến thắng knock-out cho Hiểu Đông sau 47 giây. Lã Cương bị đấm gãy mũi và nhập viện sau đó.

Mới nhất, Từ Hiểu Đông tiếp tục khiến võ cổ truyền Trung Quốc bẽ mặt khi đánh bại đối thủ thách đấu là võ sư kungfu Trần Dũng. Trần Dũng chính là người đã chủ động mời Từ Hiểu Đông đến nơi ở của mình thực hiện lời hẹn thách đấu từ năm 2018. Kịch bản của trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Trần Dũng chẳng khác các trận đấu trước của họ từ khi chỉ sau 2 đòn đá, 1 cú đấm, vị võ sư đã phải chịu thua với chấn thương bên mắt phải.

"Cuối năm 2018, Trần Dũng lên tiếng thách đấu tôi trên Đài truyền hình Thâm Quyến. Tôi chấp nhận thử thách nhưng vì lý do cá nhân của anh ta, cộng với ảnh hưởng dịch bệnh nên chưa thể thực hiện được. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thành trận đấu, với tất cả tinh thần thượng võ, luật MMA. Trần Dũng bị hạ sau một cú trọc trái khiến tôi và cả trọng tài đều bất ngờ. Tôi muốn nhắc lại, tôi không cố tình đấu với mấy võ sĩ lớn tuổi, là họ thách đấu tôi trước", Từ Hiểu Đông giới thiệu về trận đấu.