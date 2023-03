10.000 mũi Vaccine cúm miễn phí vì cộng đồng được bảo vệ bởi vaccine

Đây là một trong những hoạt động quan trọng của VNVC nằm trong mục tiêu nâng cao cơ hội được tiêm vắc xin cúm cho người dân, đặc biệt nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh nền… từ đó góp phần đạt mục tiêu tăng tỷ lệ tiêm chủng vắc xin cúm từ 4% lên 10% cho toàn cộng đồng từ đây đến hết năm 2025.

Cúm – Mối nguy sức khỏe không thể xem nhẹ

Bất cứ ai cũng có thể nhiễm cúm. Mặc dù phần lớn người nhiễm cúm có thể tự khỏi sau khoảng 4-7 ngày; nhưng vẫn không ít trường hợp người bệnh nếu là đối tượng có hệ miễn dịch suy yếu hay mắc phải các bệnh mạn tính… thì khi nhiễm cúm sẽ phải đối diện với nguy cơ gặp phải các biến chứng nặng, thậm chí là tử vong.

Cúm không hề giống với cảm lạnh mặc dù triệu chứng của 2 vấn đề hô hấp này có vẻ gần giống nhau dễ khiến chúng ta nhầm lẫn. Ho khan, sốt, chảy mũi, ớn lạnh, đau đầu, mệt mỏi… là các dấu hiệu bệnh ban đầu thường gặp. Ở mức độ này, cúm vẫn chưa gây nguy hiểm. Thế nhưng cúm có thể diễn tiến nặng một số trường hợp khiến người bệnh rơi vào viêm phổi, suy hô hấp, viêm não, màng não gây co giật, mất ý thức… hoặc chuyển sang các bệnh lý nghiêm trọng hơn. Riêng ở trẻ nhỏ, cúm mùa có thể gây ra những biến chứng như viêm cơ tim, viêm tai giữa hoặc làm nặng hơn những bệnh đang có.

Vai trò to lớn của vaccine cúm

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có từ 290.000 – 650.000 trường hợp tử vong do cúm, bao gồm cả người lớn và trẻ em. Đứng trước sự nguy hiểm của cúm, tiêm vaccine chính là một trong những cách phòng ngừa an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hàng đầu.

Tiêm vaccine cúm giúp kích thích cơ thể sinh ra miễn dịch chủ động để phòng ngừa bệnh. Nếu mắc phải các chủng vi rút cúm khác nhau thì biểu hiện bệnh cũng nhẹ hơn, thời gian nhiễm bệnh cũng được rút ngắn và tỷ lệ biến chứng được giảm xuống tối thiểu. Tiêm phòng cúm có thể giảm tỷ lệ tử vong do cúm tới 70-80%. Tuy nhiên để đạt được kết quả này thì cần tiêm nhắc mỗi năm một mũi cúm để cơ thể có thể "chống đỡ" được tình trạng thay đổi cấu trúc của những chủng vi rút cúm hằng năm.

Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên, phụ nữ mang thai và sau sinh, người cao tuổi, người mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, hen suyễn, tim mạch… là những đối tượng nên tiêm phòng vaccine cúm hằng năm.

Tiêm cúm giúp tăng cường việc bảo vệ sức khỏe, đặc biệt ở trẻ nhỏ – Ảnh: VNVC

Nhận ngay 10.000 mũi vaccine cúm miễn phí tại BVĐK Tâm Anh

10.000 mũi vaccine cúm miễn phí là một chương trình có ý nghĩa to lớn cho cộng đồng, nằm trong chuỗi các hoạt động của chiến dịch "Năm hành động vì cộng đồng được bảo vệ bởi vaccine", do VNVC phát động. Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Hệ thống tiêm chủng VNVC, 10.000 mũi vaccine cúm miễn phí sẽ được trao tặng cho người đang khám và điều trị tại Tâm Anh. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng thực hiện chính sách giá với ưu đãi đặc biệt dành cho những người thân đi cùng, đang chăm sóc người bệnh tại hệ thống bệnh viện.

Nội dung chi tiết chương trình:

Miễn phí 1 mũi vaccine Cúm dành cho các khách hàng/người bệnh đang khám, điều trị (ngoại trú và nội trú) tại hệ thống bệnh viện Tâm Anh.

Ưu đãi tiêm vaccine cúm với giá chỉ 199.000đ/ mũi, dành cho người thân đi cùng với khách hàng/người bệnh.

Lưu ý:

Chương trình bắt đầu áp dụng từ 7/3/2023 cho đến khi hết số lượng hoặc hết thời gian áp dụng (31/3/2023).

Nếu số lượng vacxin miễn phí hết trước thời điểm 31/3/2023 thì khách hàng khám chữa bệnh & người thân vẫn sẽ hưởng chính sách ưu đãi với giá 199,000đ/mũi vacxin cúm cho đến hết 31/3/2023.

Người thân đi cùng khách hàng sẽ dùng Hoá đơn khám chữa bệnh của khách hàng để đăng ký chích ngừa vaccine Cúm với giá ưu đãi 199,000đ/ mũi, áp dụng tối đa 2 người thân của 1 khách hàng khám chữa bệnh.

Chương trình áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

HỆ THỐNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH

Hà Nội:

108 Hoàng Như Tiếp, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội

Hotline: 1800 6858 – 024 7106 6858

TP.HCM:

2B Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 0287 300 6858 – 0287 102 6789