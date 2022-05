VNVC mang kho vắc xin về gần hơn với người dân

Gần nhà mới kịp đi tiêm vắc xin

Đưa con gái 8 tuổi đi tiêm ở Trung tâm VNVC Thuận An (Bình Dương), chị Võ Thị Ngân (32 tuổi) cho hay: "Biết tiêm vắc xin là rất cần thiết nhưng tôi bận bán hàng suốt, chưa có thời gian đi. Nay VNVC Thuận An khai trương ngay đối diện nhà nên tôi qua tiêm vắc xin cúm cho con, sẵn tiêm vắc xin phế cầu cho mình".

Trong khi đó, anh Võ Công Danh, 35 tuổi, Thuận An, Bình Dương lại bận túi bụi ở xưởng giày da. Khi thấy hệ thống tiêm chủng vắc xin nổi tiếng chất lượng về gần nhà, anh đưa vợ và 2 con đến VNVC Thuận An tiêm vắc xin ngừa viêm phổi do phế cầu khuẩn. Anh cho biết trung tâm làm việc xuyên trưa nên rất thuận tiện cho người dân.

Trẻ em ở vùng sâu vùng xa rất cần sự bảo vệ của vắc xin để khỏi mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Ảnh: Phúc Trần

BS Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết người dân ở các thành phố lớn có được sự bảo vệ của vắc xin tốt hơn vì mạng lưới tiêm chủng dày đặc. Trong khi đó, ở các địa phương khác trong cả nước, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, hệ thống y tế chưa được đầy đủ, nhất là các dịch vụ tiêm chủng còn thưa thớt. Người dân phải di chuyển khá xa để đến nơi, mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Điều này rất thiệt thòi.

"Tâm lý e ngại khi tiêm vắc xin có thể khiến người dân, nhất là trẻ em và người cao tuổi không được bảo vệ khỏi các bệnh nguy hiểm, là nguy cơ bùng phát nên các dịch bệnh tiềm ẩn, điển hình là dịch bạch hầu, ho gà bùng phát ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian vừa qua", BS Bạch Thị Chính nhấn mạnh.

Mang lại bình đẳng vắc xin cho người dân

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc - UNICEF, vắc xin cứu sống gần 3 triệu người mỗi năm. Trung bình mỗi 5 phút trôi qua có 5 người được cứu sống nhờ vắc xin. Tuy nhiên, việc lưỡng lự, do dự không cho trẻ tiêm vắc xin đã khiến hàng triệu trẻ em không được bảo vệ. Tổ chức Y tế thế giới WHO đã xem việc lưỡng lự không tiêm vắc xin là một trong 10 nguy cơ y tế công cộng trên toàn thế giới. UNICEF cũng thống kê 1,5 triệu ca tử vong có thể ngăn ngừa được nếu tăng độ bao phủ của tiêm chủng trên toàn cầu.

Chính vì vậy, theo BS Bạch Thị Chính, Hệ thống VNVC đưa những trung tâm tiêm chủng về các tỉnh, vùng lõm vắc xin để cố gắng rút ngắn dần khoảng cách đi lại, tạo tâm lý thoải mái, yên tâm cho người dân, từ đó góp phần thúc đẩy tỷ lệ bao phủ vắc xin trong cộng đồng. Vắc xin gần dân hơn cũng sẽ phát huy tốt hơn vai trò phòng bệnh, như Bộ Y tế Việt Nam từng nhấn mạnh: "Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất".

VNVC Thuận An (khu đô thị Seasons, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) khai trương vào ngày 6/5 nằm trong chiến lược này của VNVC.

VNVC về các tỉnh với phong cách phục vụ đẳng cấp, vắc xin chất lượng và số lượng dồi dào cùng sự chăm sóc tận tình. Ảnh: Phúc Trần.

Trong những tháng đầu năm 2022, Hệ thống VNVC đã khai trương hàng loạt các trung tâm tiêm chủng, từ những vùng đã từng có bệnh dịch bạch hầu, viêm màng não như Hoàng Mai (Nghệ An), Thái Bình; đến các địa phương có nhu cầu tiêm chủng đang tăng cao như phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa, Đồng Nai), TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) và mới nhất là sự ra đời VNVC Thuận An và VNVC Phan Thiết.

VNVC Thuận An có diện tích gần 1.000 m2, với 20 phòng khám và tiêm; là trung tâm tiêm chủng thứ 65 của VNVC. Đây cũng là trung tâm VNVC thứ 3 tại tỉnh Bình Dương, cho thấy nhu cầu tiêm chủng và phòng bệnh của địa phương này đang rất cao.

Vào ngày 10/5 sắp tới, VNVC Phan Thiết (địa chỉ M1, M2, M3, M4 Tôn Đức Thắng, Xuân An, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) cũng sẽ chính thức khai trương, đưa kho vắc xin về với người dân thành phố du lịch, nâng tổng số cơ sở của VNVC lên con số 66. Thành phố có nhiều du khách quốc tế, dân số đông, nhu cầu phòng bệnh cao từ nay đã có trung tâm tiêm chủng vắc xin xứng tầm.

Sự ra đời của VNVC Phan Thiết và VNVC Thuận An nối dài chiến lược mang kho vắc xin về các tỉnh, về vùng sâu vùng xa của Hệ thống tiêm chủng VNVC, giúp bao phủ vắc xin cho các địa phương, những "vùng trắng" tiêm chủng, góp phần đáng kể nâng cao chất lượng y tế dự phòng, bình đẳng vắc xin giữa các tỉnh và thành phố lớn.

VNVC Thuận An và VNVC Phan Thiết có đầy đủ vắc xin chất lượng cho trẻ em và người lớn, bảo quản tại hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP, từ kho tổng về hệ thống kho lẻ đều được giám sát, bảo quản và vận hành theo quy trình nghiêm ngặt. Tại VNVC, khách hàng được trải nghiệm nhiều tiện ích miễn phí như wifi, nước uống, tã cho bé… cùng dịch vụ nhắc lịch tiêm giúp khách hàng không bỏ lỡ các mũi tiêm quan trọng. Nhân dịp khai trương, VNVC Phan Thiết và VNVC Thuận An mang đến nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như tiêm lẻ thoải mái các vắc xin khan hiếm hiện nay gồm vắc xin Prevenar 13 ngừa phế cầu, vắc xin ngừa cúm, vắc xin ngừa ho gà - bạch hầu - uốn ván; ưu đãi 5% các gói vắc xin (giá trị lên đến 1,1 triệu đồng); ưu đãi lên đến 95.000 đồng/hóa đơn vắc xin 5 trong 1 Infanrix IPV + Hib & Viêm gan B/AB; hỗ trợ mua trả góp Gói vắc xin với lãi suất 0%.