15 sự kiện "chao đảo" V.League 2020: Bầu Đức khiến giải đấu suýt... "toang"

Mùa giải năm nay chứng kiến những tình tiết vô cùng hấp dẫn và khó đoán qua từng vòng đấu, với sự tỏa sáng trong phút chốc của SLNA, sự vươn lên mạnh mẽ của Sài Gòn, hay cuộc đua trụ hạng kịch tính giữa Quảng Nam, Nam Định, Hải Phòng… Cùng điểm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra trong mùa giải 2020 nhiều biến động.

Bầu Đức.

Giải đấu bị xáo trộn vì dịch COVID-19

V.League 2020 đã diễn ra theo một cách rất đặc biệt. Sau 2 lần tạm dừng vì ảnh hưởng của đại dịch, bóng đá trở lại nhưng phải đá kín, không đón khán giả.

Bên cạnh đó, thể thức của giải đấu cũng thay đổi để phù hợp với tình hình COVID-19. Kết thúc giai đoạn 1, dựa vào điểm số, 14 đội sẽ chia thành 2 nhóm, trong đó 8 đội đua vô địch, 6 đội đua trụ hạng.

Giải đấu chỉ còn kéo dài trong 20 vòng, thay vì 26 vòng như trước đây.

Quảng Nam 2 lần đòi hủy giải

Dịch COVID-19 cũng khiến nhiều đội bóng đối mặt với khó khăn về vấn đề tài chính, không đủ kinh phí chi trả các khoản thu cho cầu thủ, nhân viện.

Quảng Nam cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, ông Nguyễn Húp, chủ tịch CLB đã 2 lần gửi công văn cho VPF yêu cầu hủy giải, một phần cũng là để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.

Không chỉ Quảng Nam, SLNA, Nam Định và Hải Phòng cũng có cùng quan điểm trên.

Hành động gây tranh cãi của bầu Đức

Tháng Ba năm nay, VFF và VPF tổ chức cuộc họp trực tuyến với 14 đại diện các CLB để tính toán phương án thi đấu sau dịch COVID19.

Tuy nhiên, ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch HAGL lại có hành động khó hiểu khi cấm đội bóng tham gia vào cuộc họp náo của VFF hay VPF, bất kể là trực tiếp hay trực tuyến với lý do cần... tập trung vào chống dịch.

Thanh Hóa xin rút khỏi V.League

Lao đao vì dịch COVID-19, ngày 5/8, Thanh Hóa gửi công văn cho biết nếu không nhận được hỗ trợ từ VFF, họ sẽ ngừng tham dự các trận còn lại.

Tuy nhiên ngay sau đó, Chủ tịch CLB ông Nguyễn Văn Đệ đã rút lại công văn trên và tiếp tục thi đấu các vòng tiếp theo.

Nam Định thay tướng, hy vọng đổi vận

Sau chuỗi 6 trận bết bát đầu mùa, Nam Định xếp cuối BXH nên đã quyết định thay đổi nhân sự.

Theo đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ rút lui để đảm nhận vai trò GĐKT, cử trợ lý Phạm Hồng Phú lên làm HLV trưởng.

Sau đó, thành tích của đội bóng thành Nam được cải thiện tuy nhiên không giữ được sự ổn định.

Nam Định suýt xuống hạng vì sai lầm của trọng tài

Trong giai đoạn Nam Định đang căng mình đua trụ hạng, nhiều quyết định thiếu chính xác của trọng tài đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của đội. Điều này khiến đội bóng và người hâm mộ phản ứng dữ dội.

Trước tình huống này, Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền thừa nhận:

"...Chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ, nhưng bóng đá không nói trước được điều gì và sai sót của trọng tài là một phần của cuộc chơi. Điều mà Ban trọng tài phải suy nghĩ nhiều chính là không hiểu sao các trọng tài lại hay mắc lỗi với đội Nam Định.

HLV Chung Hae-seong tan rồi lại hợp với CLB TP.HCM

Sau liên tiếp những kết quả không khả quan, cuối tháng Bảy, CLB TP HCM đề nghị ông Chung Hae-seong làm Giám đốc Kỹ thuật, và tạm thời trao quyền HLV trưởng cho Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc không muốn đảm nhận vị trí này và dự định sẽ chấm dứt hợp đồng.

Sau khi hai bên thỏa thuận, ông Chung đồng ý trở lại dẫn dắt đội bóng Sài thành.

Vụ chuyển nhượng kỳ lạ của Andre Fagan

Đầu mùa 2020, Andre Fagan đến Than Quảng Ninh và đã thể hiện khá tốt. Đến gian đoạn 2, bất ngờ Mạc Hồng Quân, Xuân Tú và Fagan được gửi về đất Cảng khi đội bóng đang chật vật trụ hạng.

Điều này khiến chân sút người Jamaica rất sốc. Anh chia sẻ với VnExpress:

"Không ai nói với tôi một tiếng về cuộc chuyển nhượng lần này. Sau trận đấu với SLNA, tôi đột nhiên nhận thông báo sẽ trở lại khoác áo Hải Phòng. Tôi sốc. Vụ chuyển nhượng này như trò đùa. Nó thật kỳ lạ".

2 lần thay tướng làm dậy sóng dư luận của Thanh Hóa

Sau 3 vòng đầu tiên toàn thua ở V.League 2020, HLV Fabio Lopez bị sa thải. HLV Nguyễn Thành Công được mời về giải cứu Thanh Hóa.

Tuy nhiên, sau đó vị chiến lược gia người Nghệ An xin thanh lý hợp đồng và ra đi do bị can thiệp quá sâu vào chuyên môn. Người thay thế ông đến hết mùa giải là Mai Xuân Hợp.

Trước đó, bầu Đệ và các thành viên trong BLĐ "gây sốc" khi gửi 2 văn bản đến HLV Thành Công với những yêu cầu thể hiện rõ mong muốn kiểm soát công việc của cấp dưới. Về việc này, bầu Đệ đưa ra lý do là nhằm... tăng thêm sự dân chủ, khách quan và gắn kết trong công việc.

HAGL có đồng HLV trưởng, đạt thứ hạng cao nhất sau 6 mùa

Sau chuỗi trận đáng thất vọng, bầu Đức bổ nhiệm trợ lý Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh làm đồng HLV trưởng, còn HLV Lee Tae-hoon lui về làm GĐKT.

Dù vậy, HAGL vẫn không cải thiện được thành tích. Bước sang giai đoạn 2, họ toàn thua 6 trận đầu và chỉ có chiến thắng duy nhất ở vòng đầu cuối cùng. Ba điểm này giúp HAGL giành vị trí thứ 7 chung cuộc - thành tích tốt nhất từ khi lứa Công Phượng "ra ràng".

"Hiện tượng" mang tên Sài Gòn FC

Không có lực lượng hùng hậu, sự đầu tư lớn và tham vọng như các đội bóng khác, Sài Gòn FC đã bất ngờ nổi lên như một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Họ là đội bóng duy nhất bất bại sau 11 vòng đấu và liên tiếp dẫn đầu BXH.

Phong độ ổn định này giúp CLB "ẵm" hết các giải đội bóng xuất sắc nhất của tháng 3, 6, 7 và 9. HLV trưởng Vũ Tiến Thành cũng giành giải HLV xuất sắc nhất 4 tháng trên.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2, họ bị hụt hơi và hiện đã không còn hy vọng vô địch. Trước vòng đấu cuối với Viettel, ông Vũ Tiến Thành từng có phát biểu gây bão khi cho biết sẽ chơi hết sức để tạo điều kiện cho Hà Nội vô địch V.League.

Tiếc nuối Công Phượng và "cơn bão" chấn thương ở CLB TP.HCM

Đầu mùa 2020, Công Phượng được mang cho CLB TP.HCM mượn. Khi đang thi đấu thăng hoa với 6 bàn thắng, đáng tiếc anh lại gặp chấn thương ngón út và phải nghỉ đến hết mùa.

Đội bóng Sài thành mất rất nhiều trụ cột vì chấn thương. Huy Toàn, Hữu Tuấn, Seo Yong-duk, Lâm Ti Phông lần lượt nghỉ đến hết mùa.

Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến họ dần chậm lại trong cuộc đua vô địch và chỉ cán đích ở vị trí thứ 5.

Hành động đẹp của CĐV SLNA với Nam Định

Vòng đấu cuối cùng của nhóm B, SLNA tiếp đón Nam Định trên sân Vinh. Đây là trận đấu quyết định rất lớn đến tấm vé trụ hạng của đội bóng thành Nam.

SLNA đã có hành động đẹp khi nhường CĐV Nam Định ngồi ở khu vực khán đài B vốn dành cho Hội CĐV của đội bóng xứ Nghệ, đồng thời miễn phí vé cho họ. Thông thường, CĐV của đội khách đến sân sẽ được bố trí ở một góc của khán đài A.

Hàng ngàn CĐV Nam Định đã đến sân Vinh "tiếp lửa" cho đội nhà. Sau trận hòa nghẹt thở, Nam Định đã chính thức trụ hạng trong niềm vui vỡ òa của người hâm mộ.

Quảng Nam xuống hạng

Quảng Nam đến làm khách trên sân Lạch Tray ở vòng đấu cuối cùng. Họ gây bất ngờ lớn khi dẫn trước Hải Phòng 3 bàn chỉ sau 25 phút đầu tiên. Dù vậy, tỉ số chung cuộc 4-2 là chưa đủ để lật đổ Nam Định.

HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt Quảng Nam những vòng đấu cuối nhưng cũng không thể giúp đội bóng vươn lên.

Ở một diễn biến liên quan, Bình Định đã vô địch giải Hạng Nhất, giành quyền thăng hạng V.League 2021 sau 12 năm chờ đợi.