152 vị trí cổng trường học tại Hà Nội có nguy cơ mất an toàn giao thông

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, tại hội nghị trực tuyến chuyên đề về đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đối với học sinh do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng của Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 2.374 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm trật tự, ATGT, tạm giữ 1.031 trường hợp xe mô tô vi phạm.



Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND TP Hà Nội. Ảnh: hanoi.gov.vn

Các hành vi vi phạm chủ yếu như: Không đội mũ bảo hiểm: 2.248 trường hợp, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy 800 trường hợp, không có giấy phép lái xe 67 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 28 trường hợp…

Ngoài việc học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông, cũng ghi nhận tình trạng phụ huynh đưa, đón con đến trường vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT như dừng đỗ xe không đúng quy định, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm,... phần nào tác động đến nhận thức của chính con em mình đối với việc chấp hành các quy tắc khi tham gia giao thông.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác bảo đảm trật tự, ATGT nói chung và bảo đảm trật tự, ATGT cho học sinh trên địa bàn thành phố nói riêng.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tổ chức rà soát toàn bộ các cổng trường học có nguy cơ mất ATGT trên địa bàn thành phố để xử lý, khắc phục nhằm bảo đảm ATGT cho học sinh.

Qua rà soát, có tổng cộng 152 vị trí cổng trường học có tình trạng ùn tắc giao thông và nguy cơ mất ATGT, trong đó khu vực nội thành 108 vị trí, ngoại thành 44 vị trí.

UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Công an Thành phố và các lực lượng chức năng thực hiện công tác rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe hợp đồng chở học sinh trên địa bàn Thành phố.

Nội dung kiểm tra về điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, điều kiện người lái; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Kết quả đã tiến hành rà soát, kiểm tra tại 110 trường học có ký hợp đồng vận chuyển đưa, đón học sinh với 186 đơn vị kinh doanh vận tải, tổng số phương tiện vận chuyển 1.519 xe ô tô. Đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 41 trường hợp, phạt tiền hơn 182 triệu đồng…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, thành phố sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Công an Thành phố, các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực trường học tại 152 vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường - phụ huynh, gia đình học sinh và các cơ quan chức năng trong việc quản lý, giáo dục học sinh chấp hành quy định về ATGT...

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp học sinh, thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định; xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân giao xe mô tô cho người chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định của pháp luật.