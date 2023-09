18 phường ở Đồng Nai sẽ được sáp nhập, tách rời như thế nào?

Qua nghiên cứu báo cáo của Thường trực HĐND 18 phường về số lượng đại biểu HĐND phường khi thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn thành phố, Thường trực HĐND Biên Hòa có báo cáo đề xuất các phương án tách, nhập đối với các phường.

Cụ thể, đối với 5 phường được xem là "siêu phường" của TP.Biên Hòa về diện tích cũng như dân cư, sẽ tiến hành tách phường Long Bình thành 2 phường lấy tên là Long Bình và Long Tân.

Một góc TP.Biên Hòa với mật độ dân cư đông. Ảnh: Thành Nam

Phường Phước Tân với diện tích gần 43km2 với gần 66.000 dân sẽ tách thành 2 phường Phước Lập và Phước Tân. Còn phường Tam Phước diện tích tự nhiên 45km2 với gần 63.000 dân sẽ tách thành phường Tân Phước và Tam Phước.

Trong khi đó, đối với 2 phường luôn là điểm nóng về đất đai và xây dựng là phường Trảng Dài tách thành phường Trảng Dài và Tân Lập, trong khi đó phường Tân Phong sẽ được tách thành 2 phường lấy tên Tân Thịnh và Tân Phong.

Còn 13 phường khác sẽ được điều chỉnh sáp nhập gồm: Hòa Bình, Quang Vinh, Thanh Bình, Trung Dũng, Quyết Thắng, Tân Mai, Tân Tiến, Tam Hiệp, Tam Hòa, Bình Đa, An Bình, Long Bình Tân, An Hòa thành 7 phường mới.

Trong đó, sáp nhập phường Thanh Bình, Quyết Thắng, Trung Dũng và một phần khu phố 10 của phường Tân Phong lấy tên phường Trung Dũng. Còn 2 phường Hòa Bình, Quang Vinh và một phần khu phố 10 của phường Tân Phong sẽ được lấy tên là phường là Quang Vinh.

Phường Tân Mai và Tân Tiến sẽ được sáp nhập lấy tên là phường Tân Mai. Còn phường Tam Hòa, Tam Hiệp lấy tên là phường Tam Hiệp.

Riêng 1 phần phường An Bình và phường Bình Đa lấy tên là phường An Bình. Một phần phường An Bình cùng một phần phường Long Bình Tân và một phần khu phố 1 phường Bình Đa sẽ lấy tên là phường Long Bình Tân.

Một phần phường Long Bình Tân và phường An Hòa cũng sẽ được sáp nhập lấy tên là phường An Hòa.