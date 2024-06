19 học sinh ở Gia Lai phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai, sáng 16/6 có 19 học sinh lớp 12 trường THPT Chi Lăng được đưa vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Triệu chứng của các bệnh nhân là nôn, đau bụng, đi cầu phân lỏng, một số bị sốt nhẹ.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, 1 em học sinh đã được xuất viện, 18 học sinh còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Trường THPT Chi Lăng (TP Pleiku, Gia Lai), nơi xảy ra vụ việc 19 học sinh ngộ độc thực phẩm.

Sau khi nhận được thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai đã phối hợp với Trung tâm Y tế Thành phố Pleiku, Trạm Y tế phường Chi Lăng, đại diện Công an Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai), Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai, Ban Giám hiệu Trường THPT Chi Lăng tổ chức điều tra, xác minh thông tin.

Kết quả xác định: Ngày 15/6, nhà trường tổ chức 3 bữa ăn sáng, trưa và tối cho gần 400 người (là học sinh và cán bộ giáo viên, người lao động) tại bếp ăn tập thể. Một số học sinh có ăn thêm trái cây, sữa chua, bánh do gia đình gửi.

Qua xác minh từ bệnh nhân, Ban Giám hiệu nhà trường và hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Gia Lai kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, đoàn liên ngành tổ chức niêm phong toàn bộ thức ăn lưu ngày 15/6 để kiểm nghiệm, hiện nay đang chờ kết quả.Ông Đỗ Bách Khoa, Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng cho biết, nhà trường có trang trại để cung cấp rau, củ, quả cho bếp ăn. Bên cạnh đó, có một phần thực phẩm khác được mua từ các siêu thị.