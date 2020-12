2 Á khôi Miss Tourism 2020 nói gì khi không có Hoa khôi?

Trong đêm chung kết, sau khi Bùi Minh Anh (Đắk Nông), Ngô Thị Mỹ Hải (Đắk Lắk) lần lượt được xướng tên ở ngôi vị Á khôi 1 và Á khôi 2 thì 3 thí sinh còn lại trong top 5 là Bùi Bích Diệp (Hà Nội), Nông Thị Thiêng (Cao Bằng) và Vũ Minh Thư (Nam Định) nắm tay nhau chờ Ban tổ chức công bố Hoa khôi. Tuy nhiên, kết quả MC đọc lên là không có Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020. Mới đây, top 10 cùng Ban tổ chức đã có buổi giao lưu trao đổi cùng báo giới.

Á hậu 1 Bùi Minh Anh

Khi được hỏi top 5 về việc không có ai đăng quang Hoa khôi Du lịch Việt Nam - Miss Tourism Việt Nam 2020, các Á khôi đã thể hiện quan điểm riêng của mình.



Á hậu 2 Ngô Mỹ Hải còn được giải Người đẹp áo dài

Thí sinh Nông Thị Thiêng chia sẻ: “Ai trong top 5 cũng xứng đáng bởi chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều, đặc biệt 2 bạn Á khôi. Các bạn tài năng và xinh đẹp. Khi không thể tìm ra Hoa khôi, tôi hiểu Ban tổ chức có lý do đặc biệt. Tôi tôn trọng điều đó. Tôi nghĩ năm nay, thí sinh chưa đúng yêu cầu, trong khi ban tổ chức muốn tìm một nhân tố vượt trội và bứt phá hơn hẳn. Do đó, tôi hài lòng và vui vẻ với kết quả hôm qua”.





Top 5 gặp gỡ báo chí sau đêm đăng quang.

Nông Thị Thiêng phát biểu cảm xúc.

Vũ Minh Thư nói thêm: “Khi nhận kết quả không có Hoa khôi, chúng tôi rất bất ngờ. Sau đó khi suy nghĩ lại, tôi nhận ra tất cả quyết định của Ban tổ chức đều có lý do. Tôi nghĩ mình chưa hoàn chỉnh để ban tổ chức có thể tin tưởng giao cho ngôi vị Á khôi. Tôi nghĩ mình cần hoàn thiện bản thân hơn để xứng đáng với vị trí top 5”.

Bùi Bích Diệp (đến từ Hà Nội) thấy hạnh phúc khi lọt top 5 trong lần đầu tiên tham gia cuộc thi nhan sắc. “Khi biết kết quả, như tất cả thí sinh khác, tôi rất bất ngờ. Đây là quyết định bất ngờ nhưng ngôi vị cao nhất thì cần tìm ra người thực sự xứng đáng. Tôi nghĩ năm nay, các thí sinh chưa đủ mạnh và bộc lộ hết tài năng”.

Hai thí sinh top 10 và Người đẹp nhân ái Lê Phương Tuyết.

Quá bất ngờ cũng là cảm xúc chung của 2 Á khôi. Á khôi 1 Bùi Minh Anh bày tỏ: “Kết quả không có Hoa khôi, tôi cũng bất ngờ. Tôi tôn trọng quyết định của Ban giám khảo và Ban tổ chức. Tôi rất tự hào khi được giải Á khôi 1 và tôi sẽ dùng hình ảnh của mình để quảng bá du lịch quê hương Đắk Nông và đất nước mình”.

Về Á khôi 2 Ngô Mỹ Hải tâm sự: “Kết quả chung kết gây bất ngờ không chỉ với tôi, Á khôi 1 mà với tất cả thí sinh. Tuy nhiên, kết quả như thế nào đi nữa thì đó cũng là quyết định của Ban giám khảo, ban tổ chức. Tôi tôn trọng quyết định đó và ai trong chúng tôi cũng đều xứng đáng. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân trau dồi kiến thức để cùng Ban tổ chức và các bạn quảng bá phát triển du lịch Việt”.

Bà Mỹ Dung chia sẻ tại buổi giao lưu.

Bà Vũ Thị Mỹ Dung - Trưởng Ban tổ chức cho biết đã ghi nhận những phản ứng trái chiều xoay quanh cuộc thi. Trưởng Ban tổ chức giải thích: “Áp lực lớn nhất của chúng tôi là tìm ra gương mặt phù hợp, làm đại sứ hình ảnh du lịch của Việt Nam. Ở vòng sơ khảo tại Hà Nội và TP. HCM, vì những lý do khách quan do dịch Covid-19 gây ra, chúng tôi không thể tìm được nhiều gương mặt phù hợp với tiêu chí đề ra. Đến vòng bán kết, 5 bạn xin rời cuộc thi. Từ 30 thí sinh, chúng tôi rất muốn đào tạo và tìm ra người xứng đáng trở thành Hoa khôi. Nếu các cuộc thi nhan sắc khác chỉ chọn ra top 3 - top 5 để đồng hành sau cuộc thi thì ở Miss Tourism quyết định chọn top 10 để đồng hành cùng chúng tôi sau cuộc thi với ba chủ đề di sản "Hương rừng sắc núi"; "Thanh âm của trái đất"; "Trường ca của lửa và nước"… để quảng bá du lịch bản sắc văn hóa. Chúng tôi hoàn toàn chọn đúng hai Á khôi, từ bán kết thi xong so với cuộc thi các em đáp ứng được yêu cầu của ban tổ chức nhưng so với bản quyền Hoa khôi Du lịch Việt Nam thì chưa có một thí sinh nào có thể đứng ở ngôi vị cao nhất. Chọn top 5, top 10 và các giải phụ, chúng tôi thấy các em đều có cá tính riêng sẽ lan tỏa được thông điệp bảo tồn di sản, giữ gìn tài nguyên môi trường, đóng góp cho việc kích cầu du lịch Việt nhất là du lịch đến Đắk Nông. Song song đó, ban tổ chức vẫn có kế hoạch rèn luyện thêm cho các em Á khôi để khi hết dịch Covid, hai em Á khôi vẫn có thể tham gia những cuộc thi quốc tế như Nữ hoàng du lịch quốc tế, Hoa hậu Trái đất, Nữ hoàng Eco…”.