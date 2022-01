2 Chánh Thanh tra tỉnh người mất chức, người vướng lao lý vì sai phạm

Cựu Chánh Thanh tra tỉnh chỉ học hết lớp 10 vẫn có bằng tốt nghiệp THPT

Vụ việc ông Đàm Quang Vinh - cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai dùng bằng giả là vụ bê bối được dư luận hết sức quan tâm vào thời điểm những tháng cuối năm 2021.

Ông Đàm Quang Vinh được xác định sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp để được tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch và được bổ nhiệm, bầu vào chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức Đảng và cơ quan Nhà nước; thiếu trung thực trong báo cáo, kê khai lý lịch để được kết nạp vào Đảng, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên, vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai bị buộc thôi việc và bị khai trừ khỏi Đảng vì dùng bằng giả. Ảnh: D.V

Bắt đầu từ quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ngày 26/10 tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh này, để xem xét kỷ luật cán bộ, công chức theo quy định.

Ngay sau đó, ngày 28/10, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Vinh do đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Đến ngày 24/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về việc kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Vinh.

Ngày 15/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên, trong đó có trường hợp của ông Đàm Quang Vinh, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai.

Theo Ban Bí thư, ông Đàm Quang Vinh, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai suy thoái về tư tưởng chính trị, trong kiểm điểm tự phê bình còn giấu diếm, thiếu thành khẩn, không tự giác nhận khuyết điểm. Những vi phạm của ông Đàm Quang Vinh là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền, ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai và cá nhân ông.

Sau khi xem xét, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ông Vinh ra khỏi Đảng.

Ông Đàm Quang Vinh được bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai từ hồi giữa năm 2020. Trước khi giữ chức Chánh Thanh tra, ông Vinh là Phó Chánh Thanh tra của tỉnh này.

Cựu Chánh Thanh tra tỉnh bị bắt vì vụ "bán rẻ đất vàng"

Trước khi xảy ra vụ việc dùng bằng giả, bị kỷ luật của cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai, một Chánh Thanh tra khác đã vướng lao lý, bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan đến 43ha "đất vàng" ở tỉnh Bình Dương.

Ông Trần Xuân Lâm, nguyên Trưởng phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương. Ảnh: Bộ Công an

Cụ thể, ngày 29/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trần Xuân Lâm, nguyên Trưởng phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương.

Ông Trần Xuân Lâm chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thẩm định, tham mưu, trình ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách Nhà nước.

Ngày 25/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp thông qua nghị quyết xác nhận tư cách 70 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 10 (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đồng thời bác tư cách đại biểu 2 người trong đó có ông Trần Xuân Lâm.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố kết luận kiểm tra, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, kỷ luật đối với ông Lâm.

Những sai phạm liên quan việc quản lý, sử dụng đất, tài sản tại Tổng Công ty 3-2 được cơ quan chức năng chỉ ra liên quan các nội dung: Việc để các khu đất 43ha (khu đô thị Tân Phú) và khu đất 145ha (dự án sân golf) từng do doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy quản lý nay đã chuyển về doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, còn xảy ra sai phạm trong việc tính tiền sử dụng đất đối với các khu đất của Tổng Công ty 3-2 tại thành phố mới Bình Dương (trong đó có khu đất 43ha và 145ha).

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Nam - cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khóa XIV.

Ngoài cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh còn có hàng loạt cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiều sở ngành của Bình Dương cũng bị bắt.

Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố cựu Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương Trần Xuân Lâm và 24 bị can khác về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".