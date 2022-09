Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng với 3 bị can.

Theo đó, Lê Xuân Giáp (38 tuổi) bị khởi tố về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trần Phát Đạt (58 tuổi) và Hồ Hồng Quảng (37 tuổi) bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cả 3 người trên đều trú tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), trong đó Giáp và Đạt là 2 giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn huyện này.

Trần Phát Đạt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Tối 19/8, Giáp, Đạt cùng Quảng và một số người khác uống rượu tại thị trấn Hương Khê. Trong lúc ăn uống, giữa Giáp và Đạt xảy ra xích mích, cãi vã liên quan đến nợ nần tiền bạc.

Lê Xuân Giáp tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Khoảng 21h40 cùng ngày, Đạt về nhà lấy một khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn đi đến nhà Giáp ở thị trấn Hương Khê để "nói chuyện". Lúc này, Giáp lấy trong nhà ra một khẩu súng AK.

Sau 6 phát đạt thị uy của Giáp, Giáp và Đạt tiếp tục nói chuyện nợ nần rồi giải tán. Họ thống nhất không khai báo thông tin tới cơ quan chức năng về vụ việc. Khẩu súng của Giáp được Quảng mang đi tẩu tán.

Khẩu súng AK liên quan vụ án được cảnh sát thu giữ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Hương Khê đã vào cuộc điều tra, thu giữ 2 khẩu súng nói trên cùng nhiều viên đạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.