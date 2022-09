Giải cứu 2 nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Em L.V.C (áo đen, giữa) được lực lượng chức năng đưa trở về đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Q.H

Ngày 11/7, Đồn biên phòng Nậm Lạnh, BĐBP tỉnh Sơn La nhận được đơn trình báo từ gia đình ông Lèo Văn Thu, trú tại bản Huổi Ca, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp (Sơn La) với nội dung: Ngày 24/6, cháu L.V.C (SN 2003; con trai ông Lèo Văn Thu) bị đối tượng lừa bán sang Campuchia.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Đồn biên phòng Nậm Lạnh phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra xác minh các nội dung trình báo của gia đình. Sau một thời gian vào cuộc quyết liệt và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã xác minh được nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia để cưỡng bức lao động.

Đến ngày 10/9, lực lượng chức năng đã giải cứu được em L.V.C về đoàn tụ với gia đình, đồng thời, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Quân y đơn vị kịp thời thăm khám, động viên tinh thần.

Theo lời kể của em L.V.C, em bắt xe khách từ nhà đi xuống thành phố Hải Phòng để làm thuê. Tuy nhiên, khi xe đến bến xe thành phố Sơn La thì có quen một người không rõ danh tính, hai người đã làm quen và trao đổi câu chuyện, sau đó đối tượng đã dụ dỗ và mời em L.V.C cùng đi sang bên Campuchia làm thuê, với lời mời công việc nhẹ lương cao, chỉ ngồi chơi game trong phòng với mức thu nhập mỗi tháng từ 20 - 30 triệu đồng.

Nghe lời ngon ngọt, em L.V.C đã tin và đi theo xuống Hà Nội rồi cả hai người lên máy bay bay vào TP.HCM (mọi chi phí đi đường do đối tượng lạ mặt chi trả). Khi đi xuống máy bay thì đã có một ôtô loại 4 chỗ ngồi đợi sẵn, em L.V.C được đưa lên xe mà không biết mình sẽ được đưa đi đến đâu.

Khi xuống xe, em C đã thấy mình bên ở Campuchia, sau đó em được đưa vào một công ty tên là Tam Thái Tử và làm tại một quán Internet, với công việc là sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Peregram… Do em C mới đến làm chưa quen với công việc, không đủ chỉ tiêu mà ông chủ đưa ra nên đã bị chủ hành hung đánh đập vào đầu, vào mặt, đe dọa đến tính mạng.

Sau đó, em C bị ông chủ bán sang công ty khác ở khu Kim Xa, thành phố Ba Vec, tỉnh Sờ Vay Riêng. Rất may mắn em C xin được ông chủ ra ngoài cổng, em C đã nhanh chóng chụp ảnh cổng công ty và gửi về cho gia đình kêu gọi ứng cứu.

Đến ngày 8/7, gia đình ông Lèo Văn Thu nhận được cuộc gọi có tên nick Facebook là “Phạm Minh Vương" nếu muốn cho em C về, đối tượng yêu cầu người nhà phải nộp tiền chuộc với số tiền là 70 triệu đồng. Sau khi gia đình thương lượng thì đối tượng giảm số tiền xuống còn 50 triệu đồng, gia đình ông Thu đã đi vay mượn anh em họ hàng được 30 triệu đồng rồi chuyển tiền vào số tài khoản trên, ngay sau khi chuyển tiền xong thì gia đình ông Thu không còn liên lạc được với con trai ông nữa.

Do vậy, khi nhận được đơn trình báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc để giải cứu nạn nhân C. Qua 2 tháng thu thập thông tin, lực lượng chức năng đã kết nối được với em C, đến ngày 10/9 đã giải cứu được em C thành công và đưa về Việt Nam bàn giao cho gia đình.

Cháu V.A.L (thứ hai, bên trái) được BĐBP tỉnh Sơn La và một số tổ chức xã hội liên quan đưa cháu về bàn giao và đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Q.H

Cùng ngày, BĐBP tỉnh Sơn La phối hợp với Phòng Phòng chống mua bán người, Cục PCMT&TP, BĐBP và BĐBP tỉnh An Giang, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh hỗ trợ, giải cứu và bàn giao em V.A.L (SN 2004), dân tộc Mông, trú tại bản Pá Hốc, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Khi được giải cứu trở về, nạn nhân chưa hết bàng hoàng kể lại, cũng chỉ vì nhẹ dạ cả tin đã nghe theo kẻ xấu, các đối tượng tội phạm mua bán người vẫn sử dụng những chiêu thức là sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao” mỗi tháng thu nhập 20 đến 30 triệu đồng...

Khi biết bị lừa bán sang Campuchia, em V.A.L đã chạy trốn khỏi công ty nơi làm việc ở Campuchia tới Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia để nhờ cứu giúp. Sau đó em L được các lực lượng chức năng hỗ trợ đưa về nước và trở về đoàn tụ với gia đình.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan để điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng có liên quan đến hoạt động mua bán người.