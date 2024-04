2 học sinh trọng thương do nhóm côn đồ tấn công nhầm

Liên quan tới vụ việc, Công an huyện Đức Trọng đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng, gồm: Lê Đức Đạt (SN 2007), Hồ Thanh Hiếu (SN 2007), Nguyễn Hồng Tâm (SN 1997), Lê Văn Hiếu (SN 2003), Trần Hoàng Hiền (SN 1989) và Trương Nguyễn Duy Tuyên (SN 2002). Tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng.



Khoảng 21h ngày 13/4, Lê Đức Đạt đi xe gắn máy chở theo Hồ Thanh Hiếu từ thị trấn Liên Nghĩa về xã Phú Hội theo hướng quốc lộ 20. Khi đến khu vực gần hồ Nam Sơn, thị trấn Liên Nghĩa, hai thanh niên này gặp một nhóm khoảng 20 người đi trên khoảng 10 xe gắn máy ngược chiều với Đạt và Hiếu.

Sau cái nhìn khiêu khích, khoảng 3 đến 4 xe gắn máy quay đầu lại đuổi theo xe của Đạt và Hiếu. Lê Đức Đạt tăng tốc bỏ chạy về đầu hẻm bê tông thuộc thôn Phú Trung, xã Phú Hội, chuẩn bị hung khí, tập trung người để đánh nhau.

Nhóm của Lê Đức Đạt lấy từ nhà Nguyễn Hồng Tâm một dao phóng lợn, một cây túyp sắt cùng gạch đá cây gậy sẵn sàng “nghênh chiến”. Cả nhóm đi bộ mang theo hung khí ra đến đầu hẻm thì gặp nhóm thanh niên từ thị trấn Liên Nghĩa xuống với gần 20 người, đem theo dao phóng lợn, gậy.

Cả hai nhóm sử dụng gạch đá, gậy ném về phía đối phương, rượt đuổi, la hét đánh nhau gây hỗn loạn, mất an ninh trật tự. Rượt đuổi nhau khoảng 10 phút, nhóm thanh niên ở thị trấn Liên Nghĩa bỏ chạy.

Khoảng 5 phút sau, em Nguyễn Anh Huy (SN 2007, ngụ thôn Phú Lộc, xã Phú Hội) đi xe gắn máy chở theo em Đinh Ngọc Bảo Long (SN 2007, ngụ thôn Phú Hòa, xã Phú Hội), cả hai đều là học sinh lớp 11, trên đường đi học thêm về di chuyển ngang qua khu vực vừa xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên.

Do nhầm lẫn hai học sinh trên là nhóm thanh niên từ thị trấn Liên Nghĩa quay trở lại để đánh nhau, nhóm của Lê Đức Đạt đã sử dụng gạch đá, cây gậy, dao phóng ném vào xe của Huy và Long đang di chuyển tới.

Bất ngờ bị tấn công, em Nguyễn Anh Huy để xe lạc tay lái, va quệt vào đuôi xe tải đang đậu trên lề đường rồi tông thẳng vào cổng lưới B40 của căn nhà gần đó.

Hậu quả, em Nguyễn Anh Huy bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi phải, đa chấn thương. Em Đinh Ngọc Bảo Long bị gãy xương đùi phải, chấn thương đầu, đa vết thương. Hiện cả hai nạn nhân đã được gia đình chuyển tới TP.HCM chữa trị.

Xác định vụ việc việc có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự và bức xúc dư luận địa phương, ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị trấn Liên Nghĩa và Công an xã Phú Hội khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm.