Sơn La: Bắt 2 đối tượng, thu giữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp

Ngày 17/4, Công an Thành phố Sơn La chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép ma túy". Đối tượng bị bắt là Lò Văn Phát (SN1963, trú tại xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã), tang vật thu giữ gồm: 6510 viên MTTH với khối lượng 716,09 gam, 1 xe máy, 1 điện thoại di động, 1 con dao.

Đối tượng Lò Văn Phát và Sộng A Hông tại cơ quan Công an. Ảnh: Cao Thiên

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phát khai nhận đã mua số ma túy trên của Sộng A Hông với giá 20 triệu đồng. Khi Phát mang số ma tuý trên đến khu vực tổ 6, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La để tiêu thụ thì bị cơ quan Công an bắt giữ. Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Sơn La đã ra lệnh "Giữ người trong trường hợp khẩn cấp" đối với Sộng A Hông (SN1992, trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã) là đồng phạm với Lò Văn Phát.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.