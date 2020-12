2 năm sống chung "không làm gì", đêm tân hôn vợ chồng trẻ loay hoay cả đêm

Chương trình Vợ chồng son tập 383 đã để lại ấn tượng khi đôi bạn chia sẻ về đêm tân hôn "lúng túng như gà mắc tóc" của mình.

Họ cũng có một chuyện tình khó tin với sự si mê của chàng trai trẻ, ngóng theo cô gái từng 'đá" mình suốt 7 năm.

Người chồng là anh Nguyễn Sĩ Trung (quản lý một cửa hàng sửa chữa điện thoại ở Tp HCM) và vợ Lê Thụy Linh (30 tuổi, sống ở nhà chồng tại Bình Định, trông con và kinh doanh nhỏ tại nhà). Linh cho biết, chị sinh đôi, khi con cô còn nhỏ lại trúng đợt dịch nên anh Trung đã đưa cả 3 mẹ con về quê để tránh dịch.

Anh Trung kể, hai vợ chồng quen nhau khi anh học lớp 11, vợ học lớp 10. Cả hai quen nhau qua "chát chít", sau đó phát hiện vợ ở sát nhà ngoại. Từ đó, anh Trung thường xuyên xin phép mẹ về chơi nhà ngoại nhưng thực chất là đến chơi với Linh.

Chia tay chỉ vì... cây kem

Tình yêu dại khờ cũng được nhen nhóm từ hồi đó. Tuy nhiên, quen nhau được một năm thì bất ngờ Trung bị Linh "đá" chỉ vì... một cây kem. Chị Linh kể, hồi đó Linh bảo Trung sang cửa hàng kem bên cạnh mua cho mình 1 cái kem. Tuy nhiên, Trung không đi, vậy là Linh hờn giận rồi chia tay luôn.

Nhưng cô không hề nói lý do vì sao mình dứt khoát chia tay khiến Trung sống trong dằn vặt, tiếc nuối vì không thể giữ được người con gái mình yêu.

"Cửa hàng kem đó là của bạn thân em. Hồi đó em và bạn thân đang nghỉ chơi nên em không thể sang đó mua kem được. Đáng tiếc em không biết lý do Linh chia tay mình nên không có cơ hội giải thích. Khi bị "đá", em đã đau khổ đi nghĩa vụ quân sự luôn", Trung kể.

MC Hồng Vân cũng thấy đáng tiếc khi hai vợ chồng phải nhịn đến tận đêm tân hôn

Điều ấn tượng nhất là suốt 2 năm trong quân ngũ, Trung vẫn ngóng các thông tin từ Linh, theo dõi cuộc sống của cô. Cuối tuần, bộ đội được gọi điện về cho người thân thì Trung luôn gọi cho Linh chỉ để nghe cô nói: "A lô, ai đó" rồi buông máy, không dám nói gì. "Em chỉ muốn nghe giọng nói của cô ấy, dù chỉ vài giây thôi", Trung kể khiến MC Hồng Vân bùi ngùi xúc động.

Đi nghĩa vụ 2 năm rưỡi, Trung lại tiếp tục đi học. Nhưng anh vẫn ngóng trông mối tình đầu của mình. Thậm chí anh còn tâm niệm, cho đến tận khi Linh kết hôn anh mới "buông tay" để đi yêu người khác. Khi Linh yêu người khác và cũng chia tay. Cô buồn lên facebook than thở thì Trung đã vào an ủi cô. Nhưng cô cũng không hề biết người bạn trên mạng an ủi mình là "người yêu cũ".

Ông Tơ bà Nguyệt lại lần nữa se duyên khi cho 2 người tình cờ gặp nhau ở Bình Định. Linh mới biết có chàng trai đã theo dõi, dành tình cảm cho mình suốt 4 năm. Cô đã rung động và yêu trở lại.

Đêm tân hôn lúng túng

Dù yêu nhau nhưng gia đình khó khăn nên cả hai người đều gác lại chuyện kết hôn. Do đó, 2 người quay lại với nhau từ 2013 nhưng 2018 mới kết hôn. Quá trình yêu đương cũng vô cùng đáng nhớ. Có giai đoạn, cả hai cùng thuê nhà ở TP HCM để làm việc. Tuy sống chung nhưng hai người vẫn giữ gìn cho nhau đến tận đêm tân hôn.

"Mình làm vòng ngoài thôi, chứ cô ấy không cho "chung kết". Dù em có bức bối trong lòng nhưng thương người yêu nên kiềm chế được. Em dành cả cho đêm tân hôn". Trung chia sẻ.

Nhưng chính vì không có kinh nghiệm gì, đều trong trắng, trinh nguyên nên đêm tân hôn của hai vợ chồng "dở khóc dở cười". Hai người loay hoay mãi không làm gì được. Và đến đêm hôm sau, hai vợ chồng mới biết cách để hưởng thụ đêm tân hôn của mình.

Sau khi đã "nếm mùi đời", Linh cũng cảm thấy "tiêng tiếc" khi ngày trước mình lại giữ gìn kiên quyết đến vậy.

MC Hồng Vân cảm thấy đáng tiếc vì chuyện sex là món quà tạo hóa ban tặng cho con người. Hai người yêu nhau mà lại không hưởng thụ, phải nhịn suốt một thời gian dài, phải khổ hạnh với bản thân mình.

Hai vợ chồng son đang chung sống hạnh phúc dù có tạm phải xa cách vì dịch Covid-19. Linh chỉ phàn nàn là chồng nhậu hơi nhiều, còn Trung cảm thấy vợ bớt càm ràm đi sẽ tốt biết bao.