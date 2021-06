2 nhân sự mới được Bộ trưởng Tô Lâm điều động, bổ nhiệm là ai?

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Đại tá Trần Văn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định điều động Đại tá Phạm Duy Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân.

Giám đốc Công an Bình Thuận cũng trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Thanh Hùng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận (giữa) trao quyết định cho đại tá Phạm Duy Hoàng (phải) và đại tá Lê Thanh Hùng. (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Đại tá Phạm Duy Hoàng sinh năm 1976, quê quán Biên Hoà, Đồng Nai. Trước khi được Bộ Công an điều động về làm Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận vào tháng 4/2020, đại tá Phạm Duy Hoàng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng An ninh nhân dân 2.



Đại tá Phạm Duy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân. (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Đại tá Lê Thanh Hùng sinh năm 1969, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Đại tá Lê Thanh Hùng là Trưởng Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Như vậy, hiện nay đội ngũ lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận có Giám đốc Công an tỉnh là đại tá Trần Văn Toản, 4 phó giám đốc Công an tỉnh gồm đại tá Phạm Thật, đại tá Đinh Kim Lập, đại tá Trần Văn Mười và đại tá Lê Thanh Hùng.