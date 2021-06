Đại tá Đinh Văn Nơi- Giám đốc công an An Giang nói về chuyên án đánh bạc "khủng" lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Công an An Giang cung cấp

Đó là chia sẻ của đại tá Đinh Văn Nơi- Giám đốc Công an tỉnh An Giang với phóng viên Dân Việt chiều 7/6 về kết quả bước đầu chuyên án đánh bạc "khủng", với số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng vừa được Công an tỉnh An Giang triệt phá.



Lực lượng chức năng khám xét nhà đối tượng Dương Văn Hoàng. Ảnh Công an An Giang cung cấp

Nói về thành công của chuyên án, đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, đây là chuyên án được phá nhờ vào sự tố giác của quần chúng nhân dân.

"Thời gian qua Công an tỉnh An Giang xây dựng nền tảng vững chắc dựa vào dân. Thông qua các kênh phản ánh tội phạm từ dân tố giác, từ đó chúng tôi xác lập nhiều chuyên án đấu tranh với nhiều loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Được người dân tin tưởng, ủng hộ, tố giác tội phạm…"- đại tá Nơi nói.

Nói về thủ đoạn của đường dây lô đề "khủng" vừa được Công an tỉnh An Giang triệt phá, đại tá Nơi cho biết, đây là đường dây lô đề lớn, hình thành và hoạt động nhiều năm nên thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi.

Đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, bước đầu được xác định là "bà trùm" trong đường dây lô đề "khủng". Ảnh Công an An Giang cung cấp

Để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng này đã thành lập các doanh nghiệp, trưng bày một số sản phẩm mẫu nhưng không hoạt động mua bán mà nhằm "núp bóng" để hoạt động lô đề.

Đặc biệt, các đối tượng này có nhiều mối quan hệ trong xã hội nên việc đấu tranh phát hiện các đối tượng rất khó khăn.

Không những vậy, các đối tượng này hoạt động qua nhiều tầng nấc trung gian, từ người dân bán số đề ở mỗi huyện, sau đó các huyện giao về đối tượng đầu nậu là đối tượng Nguyễn Thị Thuỷ Liên.

Do tính phức tạp đó mà chuyên án do chính Giám đốc Công an làm Trưởng Ban, trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo phá án.

"Nhà đối tượng có nhiều lớp cửa kiên cố, lắp đặt hệ thống camera quan sát nghiêm ngặt. Giờ sổ xố bố trí dân "anh, chị" canh coi, đề phòng lực lượng chức năng. Ban Chuyên án quyết định phá án vào 8h sáng, lúc các đối tượng đang tổng kết kết quả xổ số của ngày hôm qua để chuyển tiền.

Chuyên án đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ của hơn 10 đơn vị, địa phương làm thành 11 mũi đồng loạt tấn công bất ngờ vào 8h sáng 5/6 nên các đối tượng không trở tay kịp.

Các thành viên Ban Chuyên án, trực tiếp Giám đốc đến từng nhà để vận động đối tượng xin đầu thú, thành khẩn khai báo" - đại tá Nơi cho biết.

Đường dây lô đề trang bị thiết bị điện thoại thông minh để giao dịch. Ảnh Công an An Giang cung cấp

Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nghi ngờ tang vật thu được của các đối tượng từ thu lợi bất chính.

Tất cả 70 tài khoản liên quan đều được phong tỏa an toàn tuyệt đối. Qua sao kê, số tiền giao dịch của các con bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra phải chứng minh tất cả nguồn gốc tiền từ thu lợi bất chính, để thu nguồn tiền này nộp vào ngân sách Nhà nước.

Đồng thời Cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra thêm vai trò của các đối tượng và mở rộng điều tra một số tội danh trong quá trình đánh bạc thu lợi bất chính.

Bước đầu thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Ảnh Công an An Giang cung cấp

Như tin đã đưa, vào ngày 5/6 đại tá Đinh Văn Nơi- Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo phá chuyên đánh bạc trên địa bàn TP.Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Chợ Mới và Thoại Sơn, do đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu.

Qua đó, đã khám xét nơi ở của 11 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến đường dây cờ bạc này như: Khoảng 100 điện thoại di động các loại; nhiều máy fax, máy in, máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng; rất nhiều phơi ghi lô đề...

Bước đầu thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng liên quan.