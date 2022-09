Ngày 16/9, theo tin từ UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), Công an huyện Phong Điền vừa có báo cáo UBND huyện về vụ 2 nữ sinh Trường THCS Phong Sơn đánh nhau.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 9/9, giữa 2 nữ học sinh Trường THCS Phong Sơn gồm: H.T.P.L (SN 2009, trú tại thon Sơn Bồ, xã Phong Sơn) vàT.T.T.M (SN 2009, trú tại thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn) xảy ra xích mích nên hẹn nhau đến đoạn đường liên thôn phía sau Trường THCS Phong Sơn để đánh nhau.

Trong lúc 2 nữ sinh Trường THCS Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đánh nhau thì có hàng chục học sinh khác đứng xem, dùng điện thoại quay clip. Ảnh minh họa.

Trong lúc 2 nữ sinh này đánh nhau, có 21 học sinh của THCS Phong Sơn đứng xem, trong đó 3 học sinh dùng điện thoại quay lại video diễn biến vụ việc. Ngoài ra, đứng xem vụ đánh nhau còn có 2 học sinh Trường THCS Phong An và 1 học sinh trong số này dùng điện thoại quay clip.

Sau khi nhận được tin báo về sự việc, Công an huyện Phong Điền chỉ đạo Công an xã Phong Sơn khẩn trương vào cuộc làm rõ. Cơ quan công an đã phối hợp với ban giám hiệu, giáo viên của Trường THCS Phong Sơn và Trường THCS Phong An mời các học sinh cùng phụ huynh có liên quan đến làm việc, gắn trách nhiệm đối với 2 phụ huynh của 2 nữ học sinh đánh nhau trong công tác quản lý và giáo dục con em mình.

Tại buổi làm việc, cơ quan công an yêu cầu các học sinh xóa, gỡ bỏ các video đã quay trong điện thoại về vụ việc đánh nhau giữa 2 nữ học sinh, không để phát tán trên không gian mạng.

Hiện Công an xã Phong Sơn đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.