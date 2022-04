2 Phó Giám đốc Công an Hà Nội nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí

Cụ thể, Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 2 Phó Giám đốc Công an Thành phố là Thiếu tướng Đào Thanh Hải và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.

Theo đó, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho 2 vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội nêu trên.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đánh giá, 2 Phó Giám đốc nghỉ chờ hưu trí đợt này đều có thời gian tham gia công tác, đóng góp, cống hiến trong lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an TP.Hà Nội nói riêng trên dưới 40 năm công tác.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải trưởng thành từ chiến sĩ Cảnh sát hình sự của Phòng Cảnh sát hình sự, đến Trưởng Công an quận Thanh Xuân và Phó Giám đốc Công an Thành phố, phụ trách xây dựng lực lượng, tài chính hậu cần của Công an Thành phố từ tháng 6/2014 đến nay.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội thừa ủy quyền, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (ngoài cùng bên trái) và Thiếu tướng Đào Thanh Hải (ngoài cùng bên phải). Ảnh: CAHN

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trưởng thành từ lực lượng An ninh và là Phó Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng An ninh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố từ tháng 12/2015 đến nay.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, Thiếu tướng Đào Thanh Hải và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trong suốt quá trình công tác đã luôn nêu cao bản lĩnh chính trị của người đảng viên, người cán bộ Công an cách mạng, sỹ quan cấp tướng trong lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành, phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc bình yên của nhân dân, đoàn kết cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an Thành phố quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, tích cực đổi mới biện pháp công tác, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an Thủ đô, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Quá trình công tác, Thiếu tướng Đào Thanh Hải và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã có nhiều cống hiến đóng góp cho lực lượng Công an nhân dân và Công an Thành phố.

Với thành tích của mình, các đồng chí đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Quân công, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP, Giám đốc CATP và các cấp, ngành tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen…