3 Thượng tá của Công an Hà Nội nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, vừa qua, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công Hà Nội đã tổ chức lễ công bố Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 3 cán bộ.

Theo đó, 3 cán bộ nhận quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí là Thượng tá Nguyễn Đăng Vinh - Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị; Thượng tá Nguyễn Thanh Hải - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông và Thượng tá Nguyễn Đình Trọng - Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải (thứ 2 từ trái sang) trao quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí với 3 Thượng tá Công an TP.Hà Nội. Ảnh: CACC

Chia sẻ tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh, trong suốt quá trình công tác trong lực lượng Công an nhân dân, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, 3 cán bộ nêu trên đều thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục khó khăn, gian khổ, sáng tạo trong công tác, thật sự là "hạt nhân" đoàn kết trong đơn vị, quy tụ được cán bộ, chiến sĩ, gương mẫu chấp hành pháp luật, quy định của địa phương, nơi cư trú, được lãnh đạo cấp trên, nhân dân tin yêu, đồng đội quý trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh.

Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội tin tưởng, với những kinh nghiệm sâu sắc, quý báu từ thực tiễn công tác, bên cạnh việc an dưỡng, chăm sóc sức khỏe, chăm lo gia đình, 3 cán bộ vẫn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, niềm tự hào của người chiến sĩ Công an cách mạng, Công an Thủ đô anh hùng, là những "cánh tay nối dài" của Công an Thành phố trong việc xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Ở một diễn biến khác, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng vừa tổ chức lễ Công bố Quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Thượng tá Nguyễn Quang Tuấn - Phó trưởng Phòng An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội.