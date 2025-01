2 phụ nữ bị khởi tố, bắt giam vì lợi dụng khiếu kiện để gây rối ở quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày 4/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội, thời gian qua xuất hiện tình trạng một số công dân lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để thực hiện các hoạt động phức tạp gây mất an ninh trật tự tại khu vực trung tâm chính trị quận Ba Đình, TP Hà Nội. Trong đó nổi lên một số công dân khiếu kiện về đất đai đến từ thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Số này thường xuyên tụ tập đông người không đúng nơi quy định tại khu vực trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình.

Một trong 2 người phụ nữ bị khởi tố vì cho rằng đã lợi dụng khiếu kiện để gây rối trật tự công cộng. Ảnh Công an Hà Nội

Công an quận Ba Đình đã phối hợp các đơn vị chức năng thường xuyên tuyên truyền, vận động, giải thích, yêu cầu chấp hành các quy định pháp luật về khiếu nại tố cáo, không tụ tập đông người gây mất ANTT nhưng số đối tượng trên không chấp hành.

Vào tháng 10/2024, Công an quận đã tiến hành xử phạt hành chính đối với 6 trường hợp và tuyên truyền, nhắc nhở, bàn giao cho tổ công tác của chính quyền tỉnh Thanh Hóa đưa về địa phương để giải quyết. Tuy nhiên, sau đó số công dân trên tiếp tục kéo ra Hà Nội khiếu kiện gây mất an ninh trật tự. Lực lượng chức năng vận động, giải thích, một số đối tượng còn la hét, to tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ, thậm chí có đối tượng còn có hành vi quá khích, phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, dùng điện thoại di động quay phát đưa lên mạng xã hội nhằm gây áp lực với cơ quan chức năng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Thuận (SN 1986) và Cao Thị Đợi (SN 1962) về tội Gây rối trật tự công cộng.