Bắt tạm giam đối tượng gây rối trong sân tòa án Bắt tạm giam đối tượng gây rối trong sân tòa án

Liên quan đến vụ gây rối trật tự tại cửa TAND TP.Châu Đốc (tỉnh An Giang), sáng 20/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Anh Kiệt (SN 2004, trú tại TP.Châu Đốc) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.