BIDV trao tặng trên 12.000 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn

Thông tin về BIDV

Với hơn 65 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam về quy mô. Tại thời điểm 30/9/2022, tổng tài sản hợp nhất của BIDV đạt 2,05 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 16,3% so với đầu năm. Trong nhiều năm liên tiếp BIDV thuộc Top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Tạp chí Forbes bình chọn, Top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu do Brand Finance đánh giá; được vinh danh "Thương hiệu quốc gia" lần thứ 7. BIDV cũng là ngân hàng tiên phong tổ chức giải chạy "BIDVRUN - Tết ấm cho người nghèo" - giải chạy thường niên được BIDV tổ chức từ 2019 đến nay. Tham gia giải chạy, toàn bộ thành tích hoạt động của các vận động viên sẽ được BIDV quy đổi thành tiền để tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ 2009 đến nay, BIDV đã tặng trên 800 nghìn suất quà Tết cho người nghèo trên cả nước.