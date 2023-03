2 trẻ tử vong do sốt xuất huyết tại địa bàn tỉnh Phú Yên

Ngày 1/3, đại diện Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, mặc dù năm 2023 được xác định không phải là chu kỳ của dịch sốt xuất huyết tại tỉnh Phú Yên nhưng hai tháng qua đã đã có 2 trường hợp trẻ em tử vong do sốt xuất huyết.

Theo đó, 2 bệnh nhân trẻ em tử vong do mắc sốt xuất huyết trú ở phường Hòa Hiệp Bắc (TX.Đông Hòa) và xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa). Hai tháng qua, tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 328 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 188 ca so với cùng kỳ năm 2022.

Phun hóa chất diệt muỗi, phòng bệnh sốt xuất huyết tại Phú Yên. Ảnh: Yên Lan

Địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao là huyện Tây Hòa 77 ca, tăng hơn so với cùng kỳ năm trước 65 ca; TP.Tuy Hoà 57 ca, tăng 25 ca; huyện Tuy An 47 ca, tăng 32 ca. Sổ ổ dịch sốt xuất huyết tại tỉnh đã được ghi nhận là 15, tăng 12 ổ dịch so với cùng kỳ; cao nhất là TP.Tuy Hòa với 6 ổ dịch.

Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đẩy mạnh các biện pháp giám sát ca bệnh, kịp thời xử lý các ổ dịch, nhất là những nơi ghi nhận có trường hợp ghi nhận tử vong. Bên cạnh đó, nhân viên y tế khẩn trương thực hiện điều tra côn trùng định kỳ hàng tháng tại các xã trọng điểm và định kỳ hàng quý tại các huyện không trọng điểm.

Ngành y tế khuyến người dân phải chủ động trong phòng bệnh sốt xuất huyết, thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, ngủ trong màn... Khi nghi ngờ mắc sốt xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế để khám, xét nghiệm chẩn đoán và điều trị, không nên tự điều trị tại nhà để tránh hâu quả xấu có thể xảy ra.

Cũng theo Sở Y tế tỉnh Phú Yên, năm 2022 là năm chu kỳ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, tỉnh đã ghi nhận 4.642 ca mắc sốt xuất huyết với 218 ổ dịch, có 3 bệnh nhân tử vong.