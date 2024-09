2 vợ chồng "nuôi" 11 cô gái trong phòng trọ để môi giới mại dâm cho họ "vui vẻ với khách"

Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Long Thiên (28 tuổi, ngụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) và vợ là Nguyễn Thị Mai Phương (26 tuổi, ngụ quận Hải An, TP.Hải Phòng) về hành vi môi giới mại dâm - theo PLO.



Vợ chồng Thiên và Phương. Nguồn: VOH

Thông tin cụ thể vụ việc từ VOH: Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào ngày 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Yên đã thực hiện lệnh kiểm tra nhà trọ của vợ chồng Thiên tại khu phố 2, phường Phú Lâm, TP.Tuy Hòa (Phú Yên).



Lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng Thiên đang chứa chấp 11 nữ nhân viên và thu giữ nhiều tài liệu cùng đồ vật nghi liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm.

Tại cơ quan điều tra, Thiên và Phương đã thừa nhận hành vi môi giới mại dâm cho 4 đối tượng nữ tuổi từ 17 đến 20 đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo lời khai, họ đã tổ chức các hoạt động môi giới với mức giá dao động từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng mỗi lượt.

Công an tỉnh Phú Yên đã lấy lời khai của các cô gái có mặt tại phòng trọ của Thiên và Phương để làm rõ thêm các tình tiết liên quan.

Các đối tượng đang được điều tra để củng cố hồ sơ, chuẩn bị xử lý theo quy định của pháp luật.