TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: "Thông chốt" đâm thiếu tá công an trọng thương; nổ súng bắn gục đôi vợ chồng

Thiếu tá công an bị đối tượng thiếu niên điều khiển xe "thông chốt" đâm trọng thương

Như Dân Việt đã thông tin: Vào hồi 20h ngày 1/9 tại Km 22 + 100 tỉnh lộ 156 thuộc địa phận thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, tổ công tác thuộc Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Bát Xát phối hợp với cùng Công an xã Cốc Mỳ tiến hành tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến.

Đến khoảng 21h15 cùng ngày, tổ công tác phát hiện 1 đối tượng (đối tượng khai nhận tên là Gì A Mành, SN 2008, hộ khẩu thường trú: Thôn Sơn Hà, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát) điều khiển phương tiện mô tô, biển kiểm soát 24b2-443.06, không đội mũ bảo hiểm chạy hướng xã Cốc Mỳ đi xã Trịnh Tường. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên, đối tượng không những không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT mà còn tăng ga bỏ chạy và đâm trực diện vào đồng chí Cao Văn Dương.

Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xem xét tình trạng chấn thương của thiếu tá Cao Văn Dương tại bệnh viện.

Vụ va chạm khiến đồng chí Dương và đối tượng Mành cùng ngã xuống đường. Hậu quả, đồng chí Dương bị thương và được người dân, đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong tình trạng đa chấn thương; đối tượng Mành cũng đã bị Công an huyện Bát Xát tạm giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Mành khai nhận do vi phạm luật giao thông, lo sợ bị xử phạt do đó đã có hành vi vi phạm như trên.

Các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ gây tai nạn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí đề nghị lãnh đạo bệnh viện cử đội ngũ cán bộ y, bác sĩ giỏi tiến hành cấp cứu, chuẩn đoán tình trạng chấn thương và đưa ra phác đồ điều trị kịp thờì. Bước đầu chẩn đoán của đội ngũ y, bác sĩ, đồng chí Cao Văn Dương bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, gãy xương cẳng chân trái, cần phải chuyển lên tuyến trên điều trị.

Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu Công an huyện Bát Xát phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật nhằm cảnh báo, răn đe phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự.

Nổ súng bắn gục đôi vợ chồng ở Đồng Nai

Ngày 2/9, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ vụ nổ súng ở chợ Hóa An (phường Hóa An, TP.Biên Hòa) làm 2 vợ chồng bị thương.

CLIP ghi lại sự việc. Nguồn: NLĐO

Trước đó, rạng sáng 30/8, xích mích, một nhóm khoảng 3 người vào khu vực chợ cá Hoá An to tiếng và dùng hung khí rượt đuổi Toàn (nhân viên bốc xếp tại chợ). Phát hiện sự việc, một số người can ngăn.

Lúc này, Toàn bỏ đi và quay trở lại với một khẩu súng. Gặp nhóm 3 người trên ở một quán cà phê gần chợ Hoá An, Toàn rút súng bắn vào ông Mai Văn Ẩn và bà Đỗ Thị Tý (vợ ông Ẩn).

Vụ việc khiến vợ chồng ông Ẩn bị thương nặng, phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Toàn và thu giữ một khẩu súng màu đen giống súng rulo và một số vỏ đạn ở hiện trường.

Thời điểm nghi can cầm súng truy sát 2 nạn nhân. Nguồn: NLĐO

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 30/8, bệnh viện tiếp nhận hai vợ chồng ở Đồng Nai được chuyển đến bệnh viện với chẩn đoán vết thương do đạn bắn.

Cụ thể, người chồng nhập viện trong tình trạng nặng phải thở máy, truyền máu số lượng lớn, hội chẩn các chuyên khoa về tiêu hóa, thần kinh, gan mật, ngoại niệu.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu mổ, tiên lượng nặng. Còn người vợ có vết thương ở vùng bụng. Sau khi được làm xét nghiệm máu, hội chẩn, bệnh nhân được chuyển mổ.

Điều tra một du khách nước ngoài tử vong ở Nha Trang

Ngày 2/9, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện lãnh đạo UBND phường Tân Lập (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một du khách người Nga tử vong nghi rơi từ trên tầng cao. Hiện Công an TP.Nha Trang vẫn đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ việc khiến một du khách Nga tử vong. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào tối 1/9, nhiều người dân sống xung quanh một tòa nhà kinh doanh căn hộ du lịch trên đường Tô Hiến Thành (phường Tân Lập) bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn. Ngay sau đó, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới mặt đường và báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Công an TP.Nha Trang, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, việc khám nghiệm hiện trường diễn ra trong đêm.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tạm giữ hình sự lái xe tông tử vong cụ bà nhặt rác ở Bắc Giang

Ngày 2/9, Công an TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết đã tạm giữ hình sự đối Trần Xuân Hùng (SN 1983, trú tại thôn Phúc Bé, xã Song Mai, TP.Bắc Giang) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Hùng là đối tượng gây tai nạn cho cụ bà nhặt rác gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó, khoảng 9h30, ngày 31/8, bà N.T.T. (SN 1947) đang thu nhặt rác trước số nhà 101 đường Thánh Thiên (phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang) thì bị ô tô BKS 98A - 250.25 đâm vào. Camera của hộ dân gần đó ghi lại cho thấy, thời điểm trên, bà N.T.T ngồi dưới lòng đường, bên cạnh có nhiều túi chứa rác nên bị ô tô chèn qua người. Một phụ nữ trên xe ô tô mở cửa bước xuống nhưng không nhìn thấy bà T nằm dưới gầm xe và tiếp tục di chuyển. Vụ tai nạn khiến bà T. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn do camera của nhà dân ghi lại. Nguồn: CAND

Theo tài liệu của cơ quan công an, sáng 31/8, Trần Xuân Hùng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI XPANDER, màu xám-bạc, BKS 98A-250.25 chở vợ là chị Thân Thị Trang (SN 1992) và chị họ là Ngô Kim Liên đi ăn sáng tại quán Yến bún chả ở phố Mỹ Độ, phường Mỹ Độ, TP.Bắc Giang. Ăn sáng xong, Hùng tiếp tục điều khiển xe ô tô chở chị Trang và chị Liên đi đến số nhà 102 đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang để mua đồ về làm bánh sinh nhật.

Khi đến số nhà 102 Thánh Thiên, chị Trang và chị Liên xuống xe, còn Hùng điều khiển xe đi về phía trước đến ngã ba đường Thánh Thiên giao nhau với đường Châu Xuyên thì điều khiển xe ô tô vòng ngược lại và đến dừng đỗ ở trước cửa số nhà 101 đường Thánh Thiên để đợi. Lúc này, bà N.T.T đi đến trước cửa số nhà 101 đường Thánh Thiên và ngồi xuống vị trí sát vỉa hè để nhặt phế liệu (vị trí ngồi cách đầu xe ô tô của Hùng 2,82 mét).

Đối tượng Trần Xuân Hùng. Nguồn: CAND

Hùng ngồi trên xe ô tô đợi khoảng 10 phút thì chị Trang và chị Liên đi ra và lên xe ô tô, ngồi ở ghế phía sau (chị Trang ngồi sau lưng Hùng, chị Liên ngồi bên phải chị Trang). Khi cả hai lên xe ô tô và đóng cửa lại thì Hùng điều khiển xe đi thẳng.

Do không chú ý quan sát nên Hùng đâm vào người bà T khiến nạn nhân bị cuốn chui vào trong gầm xe ô tô. Hùng lùi xe lại và bảo chị Trang: “xuống xe xem cái gì”. Chị Trang mở cửa phụ phía sau bên lái của xe ô tô đi xuống kiểm tra nhưng không phát hiện thấy bà T đang nằm ở trong gầm xe ô tô, mà chỉ thấy có mấy túi rác bên đường nên đã để mấy túi rác vào lề đường rồi lên xe ô tô ngồi vào vị trí ban đầu.

Hùng không thấy chị Trang nói gì thì nghĩ bánh xe ô tô chèn vào túi rác ở rìa đường nên tiếp tục điều khiển xe đi tiếp. Đi được một đoạn khoảng 10 mét, chị Trang ngồi trong xe nhìn qua kính chắn gió phía sau thấy bà T nằm dưới đường thì nói với Hùng: “Anh ơi, có người nằm ở chỗ mình vừa đi qua”. Nghe thấy chị Trang nói vậy, Hùng điều khiển xe ô tô quay lại vị trí lúc trước đỗ xe rồi mở cửa xe ô tô đi xuống cùng với chị Trang và chị Liên bế bà T đặt lên ghế phụ phía sau của xe ô tô để đưa bà T đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, nhưng bà T không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an TP.Bắc Giang đã khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua xét nghiệm, Hùng không có nồng độ cồn, âm tính với ma tuý. Hùng có giấy phép lái xe ô tô hạng D, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang cấp ngày 4/8/2020, thời hạn đến ngày 4/8/2025.

Như vậy, Công an TP.Bắc Giang xác định, Trần Xuân Hùng chính là người điều khiển ô tô, do không chú ý quan sát nên đã gây tai nạn chết người chứ không phải “một phụ nữ” lái xe như thông tin trên mạng xã hội. Hình ảnh từ camera của người dân ghi lại cũng cho thấy Hùng ngồi ở ghế lái.

"Ôm 4 tiền án", vừa mãn hạn tù lại hiếp dâm, cướp dây chuyền

Ngày 2/9, Công an huyện Thanh Oai (TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Huy để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đối tượng Vũ Văn Huy. Nguồn: CAND

Theo cán bộ điều tra, đối tượng Huy có 4 tiền án, tháng 4/2024 Huy chấp hành xong án phạt tù, trở về cộng đồng và sống lang thang.

Sáng 15/8, Huy mò đến xã Cự Khê, huyện Thanh Oai. Tại đây, khi phát hiện một phụ nữ đang ở nhà một mình, Huy đã cầm dao xông vào, khống chế và thực hiện hành vi đồi bại với nữ chủ nhà. Trước khi bỏ đi, Huy đã lấy sợi dây chuyền vàng của nạn nhân.

Tiến hành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã xác định được đối tượng gây án là Vũ Văn Huy (SN 1996, quê quán huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá). Sau khi gây án, Huy bỏ trốn về quê và bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng đã thu hồi tang vật là sợi dây chuyền vàng, được Huy bán tại địa bàn thị trấn Bỉm Sơn, Thanh Hóa.